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1 Ocak 2022 Cumartesi ATV yayın akışı | Örümcek Adam: Evden Uzakta ATV'de

ATV'de bugün hangi diziler var? Su ve Ateş ile güne başlayan kanalda akşam Örümcek Adam: Evden Uzakta izleyici karşısına çıkıyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi ATV yayın akışı...

1 Ocak 2022 Cumartesi ATV yayın akışı | Örümcek Adam: Evden Uzakta ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan ATV'de bugün ne olduğu araştırılıyor. Güne Su ve Ateş ile başlayan kanalda hemen ardından ATV’de Hafta Sonu izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Örümcek Adam: Evden Uzakta ATV ekranlarında oluyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi ATV yayın akışı...

 

1 OCAK 2022 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)
12:00 Destan
15:00 Kim Milyoner Olmak İster?
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)
04:10 Maria İle Mustafa

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