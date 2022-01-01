1 Ocak 2022 Cumartesi ATV yayın akışı | Örümcek Adam: Evden Uzakta ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan ATV'de bugün ne olduğu araştırılıyor. Güne Su ve Ateş ile başlayan kanalda hemen ardından ATV’de Hafta Sonu izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Örümcek Adam: Evden Uzakta ATV ekranlarında oluyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi ATV yayın akışı...

1 OCAK 2022 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)

12:00 Destan

15:00 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)

04:10 Maria İle Mustafa