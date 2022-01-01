2022 yılına giriş yapılmasının ardından resmi tatil olan 1 Ocak bu kez Cumartesi gününe denk geldi. Bu kapsamda İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verirken vatandaşlar Anadolu ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Marmaray'ın durumunu merak ediyorlar. Peki 1 Ocak 2022 Cumartesi Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? Toplu taşıma, metro, İETT ücretsiz mi?

1 OCAK 2022 CUMARTESİ MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

İstanbul'da 1 Ocak 2022 Cumartesi günü toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Marmaray ise ulaşım ücretlerine gelen yüzde 27 zamlı ücreti ile hizmet verecek. Marmaray 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ücretsiz olmayacak.

TOPLU TAŞIMA, METRO, İETT ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 1 Ocak 2022 Cumartesi gününde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. İETT'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul’da toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet verecek. Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifi ve İBB Meclisi’nin onayıyla, İstanbul’da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet veriyor. Yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacak.

Ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.

İstanbul’da raylı tüm metrolar da 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00’dan 2 Ocak Pazar günü 02.00’ye kadar kesintisiz devam edecek. Tramvay hatları ile Taksim-Kabataş Füniküleri ise 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek."