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1 Ocak 2022 Cumartesi tatil mi? 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi?

Yılbaşına kısa bir süre kala vatandaşların aklında 1 Ocak günü ile ilgili soru işaretleri oluştu. Yılbaşı günü ailesi ve sevdikleri ile birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlar tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki 1 Ocak 2022 Cumartesi tatil mi? 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi? Cevaplar haberimizde...

1 Ocak 2022 Cumartesi tatil mi? 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi?

Yeni yıla artık sayılı günler kaldı. Zorlu geçen 2021 yılının ardından herkes 2022'de daha mutlu ve huzurlu olmanın hayalini kuruyor. Bu kapsamda yılın ilk günü olacak 1 Ocak'ta ise resmi tatil olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Vatandaşlar da internet arama motorlarında 1 Ocak 2022 Cumartesi tatil mi? 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi? Sorularını yanıtlamak üzere araştırmalarda bulunuyor. İşte cevaplar... 

1 OCAK 2022 CUMARTESİ TATİL Mİ?

Her yıl yılbaşı günleri tatil oluyor. Bu kapsamda bu yıl da yılbaşında tüm Türkiye'de tatil olacak. Bugünde kamu kurumları hizmet vermeyecek. Özel sektörler ise yaptıkları anlaşmalar gereği mesai şartları altında işçilerini çalıştırabilecek. Cumartesi gününe gelmesi nedeniyle zaten kapalı olan okullar, yılbaşının hafta içine denk gelmesi durumunda da kapalı olacaktı.

1 Ocak 2022 Cumartesi tatil mi? 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi?

1 OLCAK YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak yılbaşı günü tüm Türkiye'de resmi tatil ilan edilmiştir. Bu kapsamda yılın ilk resmi tatili de yılbaşı tatili olarak kutlanmaktadır. Önümüzdeki yılbaşının Cumartesi gününe denk gelecek olmasında dolayı birçok kişinin zaten tatil olan hafta sonunda kutlanacak 1 Ocak günü, resmi tatil ilan edildiği için hafta içine denk gelmesi durumunda tatil yapılıyor.

1 Ocak 2022 Cumartesi tatil mi? 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi?

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

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