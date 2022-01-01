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1 Ocak 2022 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün hangi diziler var? Muhteşem Kraliçe ile güne başlayan kanalda akşam sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

1 Ocak 2022 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TRT 1'de bugün ne olduğu araştırılıyor. Güne "Doğa İle Mücadele" ile başlayan kanalda hemen ardından Tozkoparan İskender izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

 

1 OCAK 2022 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:30 Doğa İle Mücadele
09:30 Tozkoparan İskender
11:00 Yeni Hayat
13:10 Seksenler Yılbaşı Özel
17:40 3’Te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı- Kurban
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
04:00 Gönül Dağı-Kurban

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