1 Ocak 2022 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TRT 1'de bugün ne olduğu araştırılıyor. Güne "Doğa İle Mücadele" ile başlayan kanalda hemen ardından Tozkoparan İskender izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

1 OCAK 2022 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:30 Doğa İle Mücadele

09:30 Tozkoparan İskender

11:00 Yeni Hayat

13:10 Seksenler Yılbaşı Özel

17:40 3’Te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı- Kurban

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

04:00 Gönül Dağı-Kurban