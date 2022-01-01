1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 1 Ocak 2022 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.
1 OCAK CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Pulsar
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn (Yabancı Sinema)
13:00 Kiralık Aşk
15:30 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema(
00:45 Annemizi Saklarken
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Pulsar
1 OCAK CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)
16:15 Milyarder (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
01:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
03:45 Öfkeli Aşıklar
1 OCAK CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)
12:00 Destan
15:00 Kim Milyoner Olmak İster?
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)
04:10 Maria İle Mustafa
1 OCAK CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:00 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye
16:00 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Bizum Hoca 2 (Yerli Sinema)
22:15 Şarkılar Bizi Söyler
02:15 Dinozorlar Çağı (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Geniş Aile
1 OCAK CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:25 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Mahkum
16:00 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen? (Yeni Yarışma)
00:45 Mahkum
05:30 Elkızı
06:30 Kadın
1 OCAK CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)
10:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
16:30 Yargı (EXXEN Dizi)
17:00 Arabeskin Aşk Kadınların (EXXEN Dizi)
18:00 Gibi (EXXEN Dizi)
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun
1 OCAK CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:30 Doğa İle Mücadele
09:30 Tozkoparan İskender
11:00 Yeni Hayat
13:10 Seksenler Yılbaşı Özel
17:40 3’Te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı- Kurban
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
04:00 Gönül Dağı-Kurban
1 OCAK CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Koleksiyoner
05:30 Fotoğraflar
05:45 Renkler
06:00 Yabancı Sinema: Süper Kahraman (Supa Modo)
07:30 Geri Dönüşen Sanat
07:50 Destansı Kareler
08:00 2021 Kültür Sanat Yıllığı
09:00 Yabancı Sinema: Wyatt Earp
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Berlin Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Gala Konseri 2022
15:00 Yabancı Sinema: Marie Curie
16:45 Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı (Saint - Saëns: Carnaval of the Animals from Santa Cecilia)
17:45 2021 Kültür Sanat Yıllığı
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:30 Muhayyelat
20:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir
20:45 Bir Kare Bir Anlam
21:00 Arşivden Konserler
21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
22:00 Yabancı Sinema: Dunkirk
00:00 Yabancı Sinema: Wyatt Earp
03:00 Berlin Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Gala Konseri 2022