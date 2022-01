1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

1 OCAK CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Pulsar

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn (Yabancı Sinema)

13:00 Kiralık Aşk

15:30 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)

22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema(

00:45 Annemizi Saklarken

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Pulsar

1 OCAK CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)

16:15 Milyarder (Yerli Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

01:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

03:45 Öfkeli Aşıklar





1 OCAK CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)

12:00 Destan

15:00 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)

04:10 Maria İle Mustafa

​​​​​​​

1 OCAK CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:00 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye

16:00 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Bizum Hoca 2 (Yerli Sinema)

22:15 Şarkılar Bizi Söyler

02:15 Dinozorlar Çağı (Yabancı Sinema)

04:00 Müzik Arası

05:00 Geniş Aile

1 OCAK CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:25 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Mahkum

16:00 Kanunsuz Topraklar

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen? (Yeni Yarışma)

00:45 Mahkum

05:30 Elkızı

06:30 Kadın

​​​​​​​

1 OCAK CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)

10:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

16:30 Yargı (EXXEN Dizi)

17:00 Arabeskin Aşk Kadınların (EXXEN Dizi)

18:00 Gibi (EXXEN Dizi)

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

​​​​​​​

1 OCAK CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:30 Doğa İle Mücadele

09:30 Tozkoparan İskender

11:00 Yeni Hayat

13:10 Seksenler Yılbaşı Özel

17:40 3’Te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı- Kurban

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

04:00 Gönül Dağı-Kurban

1 OCAK CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Koleksiyoner

05:30 Fotoğraflar

05:45 Renkler

06:00 Yabancı Sinema: Süper Kahraman (Supa Modo)

07:30 Geri Dönüşen Sanat

07:50 Destansı Kareler

08:00 2021 Kültür Sanat Yıllığı

09:00 Yabancı Sinema: Wyatt Earp

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Berlin Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Gala Konseri 2022

15:00 Yabancı Sinema: Marie Curie

16:45 Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı (Saint - Saëns: Carnaval of the Animals from Santa Cecilia)

17:45 2021 Kültür Sanat Yıllığı

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30 Muhayyelat

20:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

20:45 Bir Kare Bir Anlam

21:00 Arşivden Konserler

21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

22:00 Yabancı Sinema: Dunkirk

00:00 Yabancı Sinema: Wyatt Earp

03:00 Berlin Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Gala Konseri 2022