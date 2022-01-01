1 Ocak 2022 Cumartesi TV8 yayın akışı | O Ses Türkiye Yılbaşı tekrar tekrar bölümüyle TV8'de
TV8'de bugün hangi diziler var? Oynat Bakalım ile güne başlayan kanalda akşam sevilen dizi program O Ses Türkiye Yılbaşı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi TV8 yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne olduğu araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda hemen ardından Çook Yaşa izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen program O Ses Türkiye Yılbaşı tekrar bölümüyle TV8'de ekranlarında oluyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi TV8 yayın akışı...
1 OCAK 2022 TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)
10:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
16:30 Yargı (EXXEN Dizi)
17:00 Arabeskin Aşk Kadınların (EXXEN Dizi)
18:00 Gibi (EXXEN Dizi)
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun