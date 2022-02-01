1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 1 Ocak 2022 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.... 1 OCAK 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR? 1 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Destan 1 OCAK SALI KANAL D YAYIN AKIŞI 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Recep İvedik 3 1 OCAK SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Yeni Gelin 08:30 Bu Sabah 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 12:15 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Güldür Güldür SHOW 1 OCAK SALI FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey 1 OCAK SALI STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18.40 Star Haber 20:00 Thor: Ragnarok 1 OCAK SALI TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 13:30 Survivor Panoroma 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star 1 OCAK SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 09:30 Alişan'la Gülümse Hayata 12:15 Şefin Özel Konuğu 13:!5 Beni Böyle Sev 16:30 Seksenler (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Masumlar Apartmanı 1 OCAK SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58 İstiklal Marşı 05:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ 05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 06:30 Tiyatro Dünyası 07:00 Anjelika Akbar İle Sesler 07:30 Hayat Sanat 08:00 Koleksiyoner 08:30 Anadolu Arkeolojisi 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi 10:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 11:00 Felsefe Söyleşileri 12:00 Hayat Sanat 12:30 Muhayyelat 13:00 Düşüncenin Seyir Defteri 14:00 Yabancı Sinema: Gizli Ajan (Secret Agent) 15:30 Türk Caz Standartları Enstitüsü 16:30 Kelimeler ve Şeyler 17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 18:00 Hayat Sanat 18:30 Anjelika Akbar İle Sesler 19:00 Bir Resim Bir Hikaye 19:30 Tarihin Ruhu 20:00 Ustaları Anma Celal Güzelses Konseri (Canlı) 21:30 Geziyorum 22:00 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children) 23:45 Ustaları Anma Celal Güzelses Konseri 01:15 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children) 03:00 Bir Resim Bir Hikaye 03:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 04:00 Karalama Defteri 04:30 Evliya Çelebi ?A Haber'i izliyor musunuz, Sizce #AHaber taraflı mı, tarafsız mı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 31, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri