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  3. 1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 1 Ocak 2022 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar....

1 OCAK 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

1 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

1 OCAK SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3

1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

1 OCAK SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür SHOW

1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

1 OCAK SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

1 OCAK SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Thor: Ragnarok

1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

1 OCAK SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:30 Survivor Panoroma 

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

1 OCAK SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan'la Gülümse Hayata

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:!5 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

1 OCAK SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:30 Tiyatro Dünyası

07:00 Anjelika Akbar İle Sesler

07:30 Hayat Sanat

08:00 Koleksiyoner

08:30 Anadolu Arkeolojisi

09:00  Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

10:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

11:00 Felsefe Söyleşileri

12:00 Hayat Sanat

12:30 Muhayyelat

13:00 Düşüncenin Seyir Defteri

14:00 Yabancı Sinema: Gizli Ajan (Secret Agent)

15:30 Türk Caz Standartları Enstitüsü

16:30 Kelimeler ve Şeyler

17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Anjelika Akbar İle Sesler

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Ustaları Anma Celal Güzelses Konseri (Canlı)

21:30 Geziyorum

22:00 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)

23:45 Ustaları Anma Celal Güzelses Konseri

01:15 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)

03:00 Bir Resim Bir Hikaye

03:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

04:00 Karalama Defteri

04:30 Evliya Çelebi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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