1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 1 Ocak 2022 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar....
1 OCAK 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
1 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
1 OCAK SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
1 OCAK SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür SHOW
1 OCAK SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
1 OCAK SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Thor: Ragnarok
1 OCAK SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
13:30 Survivor Panoroma
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
1 OCAK SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan'la Gülümse Hayata
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:!5 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
1 OCAK SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:30 Tiyatro Dünyası
07:00 Anjelika Akbar İle Sesler
07:30 Hayat Sanat
08:00 Koleksiyoner
08:30 Anadolu Arkeolojisi
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
10:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
11:00 Felsefe Söyleşileri
12:00 Hayat Sanat
12:30 Muhayyelat
13:00 Düşüncenin Seyir Defteri
14:00 Yabancı Sinema: Gizli Ajan (Secret Agent)
15:30 Türk Caz Standartları Enstitüsü
16:30 Kelimeler ve Şeyler
17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Anjelika Akbar İle Sesler
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Ustaları Anma Celal Güzelses Konseri (Canlı)
21:30 Geziyorum
22:00 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)
23:45 Ustaları Anma Celal Güzelses Konseri
01:15 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)
03:00 Bir Resim Bir Hikaye
03:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
04:00 Karalama Defteri
04:30 Evliya Çelebi