1 Ocak Cuma su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

1 Ocak Cuma su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ - İSU başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de 1 Ocak Cuma günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

1 OCAK CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 1 Ocak Cuma günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

1 OCAK CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 1 Ocak Cuma günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

1 OCAK CUMA İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 1 Ocak Cuma günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

1 OCAK CUMA İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 1 Ocak Cuma günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

NOT: Listede yer almayan ilçelerde planlı kesinti bulunmamaktadır. Haberde yer alan bilgiler, İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU'nun resmi web sitesindeki verilerden derlenmiştir. Arıza kaynaklı ani kesintiler listede yer almamaktadır.