31 Aralık 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Cuma neler var? 31 Aralık 2021 BİM fırsat ürünleriYılbaşında emekliye ikramiye var mı 2022? Ne kadar? Emekliye ikramiye ödenecek mi?Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye yılbaşı programına cesur kıyafetiyle damga vurdu! Kasığına kadar olan derin yırtmacıyla yürek hoplattı!2022 İstanbul Teknik Üni. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105590122Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne demek 2021? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı, metni| En çok sorulan 10 soruOmicron vakalarında ciddi oranda görülüyor! El ve ayaklara dikkat!Turkovac randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı randevu alma ekranıYılbaşı hediye fikirleri bayan, erkek, sevgiliye, arkadaşa 2022 | Yılbaşı hediye önerileri nedir?1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi?1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi?O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2022 O Ses Türkiye yılbaşında hangi ünlüler var?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi?1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi?

1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi?1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi?

1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi? soruları yılbaşının gelmesine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi?1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi?

Tüm dünyada yeni yıl coşkusu yaşanırken 2021 yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Bu kapsamda yeni yıl kutlamaları bu kez Cuma gününe denk geliyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan 1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi?1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi? sorularına yanıt verdik. 

1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi?1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi?

1 OCAK TATİL Mİ? 1 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? 

2022 yılının resmi tatilleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. 2022 yılının tatil günlerinde 1 Ocak 2022 Cumartesi günü tatil olarak belirlenmişti.1 Ocak tarihinin tatil olduğunu öğrenen vatandaşlar, pazar gününde tatil olması nedeniyle 2 günlük tatilin keyfini çıkarmaya çalışacak. 

1 OCAK 2022 CUMARTESİ GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

2022 yılının resmi tatillerinde 1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil olarak yer alıyor. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününün hafta sonu olması nedeniyle kamu kurumları hizmet vermeyecek.

1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi?1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi?

31 ARALIK 2021 CUMA KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

Yılbaşı gecesi olması dolayısıyla birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu, "31 Aralık 2021 Cuma günü tatil mı ?" olacak sorusu oldu. 31 Aralık Cuma günü tatil olmadığı için kamu kurumları da dahil olmak üzere normal çalışma saatleri devam edecek. 1 Ocak Cumartesi günün hafta sonuna denk gelmesiyle tüm kamu kurumları tatil olacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak kabul edilmemiştir. 

1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi?1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi?

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak  Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi            

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar           

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba        

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9  - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı 

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi?1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT