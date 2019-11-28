Tüm dünyada yeni yıl coşkusu yaşanırken 2021 yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Bu kapsamda yeni yıl kutlamaları bu kez Cuma gününe denk geliyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan 1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi?1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi? sorularına yanıt verdik.

1 OCAK TATİL Mİ? 1 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

2022 yılının resmi tatilleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. 2022 yılının tatil günlerinde 1 Ocak 2022 Cumartesi günü tatil olarak belirlenmişti.1 Ocak tarihinin tatil olduğunu öğrenen vatandaşlar, pazar gününde tatil olması nedeniyle 2 günlük tatilin keyfini çıkarmaya çalışacak.

1 OCAK 2022 CUMARTESİ GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

2022 yılının resmi tatillerinde 1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil olarak yer alıyor. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününün hafta sonu olması nedeniyle kamu kurumları hizmet vermeyecek.

31 ARALIK 2021 CUMA KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

Yılbaşı gecesi olması dolayısıyla birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu, "31 Aralık 2021 Cuma günü tatil mı ?" olacak sorusu oldu. 31 Aralık Cuma günü tatil olmadığı için kamu kurumları da dahil olmak üzere normal çalışma saatleri devam edecek. 1 Ocak Cumartesi günün hafta sonuna denk gelmesiyle tüm kamu kurumları tatil olacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak kabul edilmemiştir.

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi