1 Ocak tatil mi ? Hangi gün? Ne zaman? 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil mi? Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala vatandaşlar, 1 Ocak 2021 tarihinin tatil olup olmadığını merak ediyor. Bizlerde sizler için bu konuyu araştırarak derledik. 1 Ocak 2021 Cuma gününe dahil tüm merak edilenler haberimizde...

1 OCAK TATİL Mİ? 1 OCAK CUMA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

2021 yılının resmi tatilleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. 2020 yılının tatil günlerinde 1 Ocak 2020 Cuma günü tatil olarak belirlenmişti.1 Ocak tarihinin tatil olduğunu öğrenen vatandaşlar, bir günlük tatilin keyfini çıkarmaya çalışacak.

1 OCAK 2021 CUMA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

2021 yılının resmi tatillerinde 1 Ocak 2020 Cuma günü resmi tatil olarak yer alıyor. 1 Ocak 2020 Cuma gününün resmi tatil olmasından dolayı kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alan vatandaşlar işe gitmeyecek.

1 OCAK 2021 CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olmasından dolayı okul, hastane, PTT, kamu çalışanları ve banka çalışanları işe gitmeyecek. Bu sebepten dolayı 1 Ocak günü öğrenciler okula gitmeyerek tatil yapacaklar.

31 ARALIK PERŞEMBE KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

Yılbaşı gecesi olması dolayısıyla birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu, "31 Aralık Perşembe günü tatil mı ?" olacak sorusu oldu. 31 Aralık Perşembe günü, resmi tatil olmaması dolayısıyla normal seyrin devam edeceği gün olacak. 1 Ocak Cuma günü ise tüm kamu kurumları tatil olacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak kabul edilmemiştir.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

2021 yılında da bu yıl olduğu gibi son bayram tatili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 2021 yılında kutlanacak bayramların sonuna gelmiş oluyoruz.

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