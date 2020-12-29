1 Ocak'ta cuma namazı var mı? Yılbaşında cuma namazı kılınacak mı? Yılbaşında camiler açık mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Aralık Perşembe akşamı 21.00’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Salgın nedeniyle Türkiye genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşına denk geliyor. Vatandaşlar kısıtlamada camiye gidip gidemeyeceklerini merak ediyor.

1 OCAK'TA CUMA NAMAZI VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1 Ocak Cuma günü camilerin açık olup olmadığı hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Diyanetin bu hafta içerisinde konuya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Ancak gelen bilgilere göre kısıtlama olmasına rağmen vatandaşların camilere gideceği konuşuluyor. Öte yandan normal şartlarda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için camiye gitme yasağı yok. Ancak Diyanet, salgına karşı tedbir amacıyla bu vatandaşların namazlarını evde kılmalarını tavsiye etmişti.

AÇIKLANMASI BEKLENEN MUHTEMEL KURALLAR

Camilerde 1 Ocak'ta namaz kılınmasına izin verildiği taktirde vatandaşlardan aşağıdaki kurallara uymaları söylenecektir;

Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenmesi

Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilmesi

Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilmesi

Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.

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