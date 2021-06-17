1 öğrencinin testi pozitif çıktı, 13 kişi karantinaya alındı!

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitim devam ederken Eskişehir'in Sivrihisar bir öğrencide koronavirüs görülmesi paniğe neden oldu.

Nasrettin Hoca Mahallesi´nde bulunan Nasrettin Hoca İlköğretim Okulunda E.Ç. adlı öğrencide koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı.

OKUL 12 GÜN KAPALI OLACAK!

Kız öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine aynı servisi kullanan toplam 17 öğrenci ile sürücü evlerinde karantinaya alındı. Okulda yüz yüze eğitime ise 12 gün süreyle ara verildi.