1 puan son dakikada geldi! Göztepe 1-1 Pendikspor

Dost iki camianın mücadele ettiği yağmur altında oynanan müsabakada yeşil sahaya ev sahibi Göztepe kırmızı formasıyla, konuk ekip Pendikspor ise siyah formasıyla çıktı. Müsabakada Pendikspor Kalecisi Burak Öğür bir penaltı kurtarırken, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve Göztepe Teknik Direktörü Ekrem Dağ kırmızı kart gördü.

Müsabaka 19.00'da başladı. İlk düdüğün ardından maçın başlama vuruşunu Pendikspor yaptı. Maçın henüz 5. dakikası geride kalırken Göztepeli Yalçın Kayan sarı kartı gören oyuncu oldu. 18. dakikada, maçın orta hakemi, Pendikspor ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Mesut Özdemir'e sarı kart göstererek penaltıya hükmetti. 19. dakikada Göztepeli Kvasina'nın penaltı vuruşunu Pendikspor Kalecisi Burak Öğür kurtardı. Pendikspor bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştırdı. 38. dakikada Pendikspor yedek kulübesi önünde hareketlilik yaşandı. Taça çıkan topu almak isteyen Göztepe futbolcusu İsmail Köybaşı, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'yü itti. Hadisenin ardından maçın orta hakemi, önce İsmail Köybaşı ve Teknik Direktör Osman Özköylü'ye kırmızı kart gösterdi. İsmail Köybaşı'ya verilen karta itiraz eden Göztepe'nin hocası Ekrem Dağ da kırmızı kart gördü. 41. dakikada VAR'a giderek verdiği kararı kontrol eden maçın orta hakemi Oğuzhan Aksu, İsmail Köybaşı'ya verdiği kırmızı kartı geri çekerek sarı kart gösterdi, Göztepe yardımcı antrenörüne kırmızı kart gösterdi. 45+4'te Pendikspor Kaptanı Erdem Özgenç yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

Haberin Devamı

45+7'de sakatlanan Erdem Özgenç oyuncu değişikliğinin ardından yerini Samet Asatekin'e bıraktı.Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarının henüz başında, 46. dakikada Pendiksporlu Leandro Kappel sarı kart gördü. 54. dakikada Pendikspor defansının arkasına atılan topu kontrol eden Göztepeli Ngalina topu Pendikspor ağlarına yolladı 1-0. 61. dakikada Pendikspor'da Tarık Tekdal'ın yerine Berkay Sülüngöz, Ahmet Ildız'ın yerine Gökcan Kaya, Oğulcan Çağlayan'ın yerine Aias Aosman oyuna dahil oldu. 62. dakikada Göztepeli Ngalina yerini Bayéré'ye bıraktı. 68. dakikada Pendikspor futbolcusu Aias Aosman hakeme itirazdan sarı kart gördü. 75. dakikada Regattin'in ortasına kafa vuruşunu yapan Thuram, Göztepe Kalecisi Arda Özçimen'i geçemedi.

Haberin Devamı

82. dakikada Göztepeli Yalçın Kayan yerini Hikmet Çiftçi'ye bıraktı. 83. dakikada Göztepe ceza sahası dışından şansını deneyen Adrien Regattin'in şutunu Kaleci Arda Özçimen iki hamleyle kontrol etti. 84. dakikada topla ilerleyen rakibini yerde kaldı Hasan Hatipoğlu sarı kart gördü. 85. dakikada Pendiksporlu Mesut Özdemir yerini Görkem Bitin'e bıraktı. 85. dakikada Göztepe de oyuncu değişikliği yaparak Tarık Çamdal'ın yerine Lucas Erhan Gottwalt'ı oyuna aldı. 90. dakikada Samet Asatekin'in pasıyla Göztepe ceza sahasında topla buluşan Rogerio Thuram, köşeye gönderdiği topla Pendikspor'un maçtaki beraberlik golünü attı 1-1. Golün ardından deplasman tribünündeki

Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico üyeleri "Semt Bizim Aşk Bizim" tezahüratlarıyla Gürsel Aksel Stadyumu'nu inletti. Maçta başka gol olmayınca müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu şunları söyledi: "Bugün taraftar, takım her şey mükemmeldi. Futbolda bunlar var. Son dakika beraberlik golünü yedik. Hücum presi iyi yaptık. Biz camia olarak kenetlenince neler yapabileceğimizi gösterdik ama maç 90 dakika, galip gelemediğimiz için üzgünüm. İsterdik ki burada taraftarımıza, camiamıza üç puanı verelim ama olmadı."

Maç sonu röportajında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün yardımcısı Uğur Okur ise şunları söyledi: "Öncelikle izleyenler için güzel bir maç oldu. Bizim açımızdan ilk yarı farklı ikinci yarı farklı oldu. İlk yarıyı istediğimiz gibi oynayamadık aslında ama ikinci yarıda istediklerimizi yapabildik. Futbolcularımıza, Göztepe takımına, futbolseverlere teşekkür ediyorum. Osman hocanın kırmızı kart gördüğü pozisyonda ise hocamız kırmızı kart gördü ancak hakem kırmızı kart gösterdiği oyuncuya daha sonra sarı kart gösterdi. Osman hocaya verilen kart da bence kırmızı olmamalıydı. Ben her şeye rağmen Göztepe camiasına teşekkür ediyorum."

Pendikspor ligin 27. haftasında, Altaş Denizlispor 19 Mart 2023 Cumartesi günü 19.00'da Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.