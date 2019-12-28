1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2)
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Fırat Keskinsoy ve Abdurrahim Keskinsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
2 ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Fırat Keskinsoy ve Abdurrahim Keskinsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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