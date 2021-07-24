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  3. 1 saatte tam 4 bikini değiştirdi! Asena Keskinci plajda nefes kesti!

1 saatte tam 4 bikini değiştirdi! Asena Keskinci plajda nefes kesti!

En son final yapan ‘Masumiyet’ dizisinde rol alan Asena Keskinci, Fethiye’de tatil yapıyor. Genç oyuncu plajda adeta defile yaptı. Keskinci, 1 saatte 4 bikini değiştirdi. Hepsiyle de ayrı ayrı poz vermeyi ihmal etmedi.

1 saatte tam 4 bikini değiştirdi! Asena Keskinci plajda nefes kesti!

Bez Bebek dizisiyle uzun yıllardır akıllara kazınan Asena Keskinci, rol aldığı dizinin final yapmasıyla beraber kendini tatile anca attı. Fethiye'de tatil yapan güzel oyuncu, sosyal medya hesabında paylaştığı bikini resimleriyle hem nefes kesti, hem de takipçilerini şaşkına uğrattı. Saatte 4 bikini değiştiren ve hepsiyle ayrı ayrı poz veren Keskinci, adeta plajda defile verdi.

1 saatte tam 4 bikini değiştirdi! Asena Keskinci plajda nefes kesti!

Bikinili pozlarını İnstagram hesabında yayınlayan Keskinci " Niyet ettim Allah rızası için tüm yaz süzme peynir gibi beyaz kalmaya" notuyla paylaştı. Takipçilerinden fiziği ve bikinileriyle tam not alan güzel oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

1 saatte tam 4 bikini değiştirdi! Asena Keskinci plajda nefes kesti!1 saatte tam 4 bikini değiştirdi! Asena Keskinci plajda nefes kesti!

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