1.sınıfa başlama ayı kaç? Kaç aylık çocuklar okula başlar? 1.sınıfa başlama yaşı tablosu

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Açılış tarihi yaklaştıkça velileri okul telaşı sardı. Yaz tatilinin bitmesi ile veli ve öğrenciler başlayacak olan 2020-2021 eğitim öğretim yılınında okul kayıt sürecine girecek. Çocuklarını ilk defa okula kayıt ettirecek ebeveynleri yakından ilgilendiren 1.sınıfa başlama ayı kaç? Kaç aylık çocuklar okula başlar? sorularına yanıt aranıyor.

ANAOKULU VE ANA SINIFI YAŞI KAÇ?

Çocuklarını anaokulu ana sınıfı'na kayıt yaptırmak isteyenler aşağıda yer alan yaş kriterleri dahilinde kayıt yaptırabilir.

Anaokulu Yaşı: Eylül sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar anaokuluna kayıt olabilir.

Ana sınıfı Yaşı: Eylül sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar okula kayıt olabilir.

İLK OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

İlk Okula Başlama Yaşı: 1.sınıfa kayıtların yapıldığı yılın Eylül sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılabiliyor. Öte yandan ailelerin yazılı isteğiyle ilkokul 1.sınıfa 66, 67, 68 aylık çocukların da kaydı yapılabiliyor. Yaşları 69, 70, 71 aylık olan çocukların aileleri de yazılı talepte bulunması halinde ister anaokuluna yönlendirilir ister kayıtları 1 yıl ertelenebilir.

OKULA BAŞLAMA YAŞINI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020-2021 OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB okul kayıtları ve yeni dönemle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. MEB tarafından yayımlanacak 2020-2021 takvimine göre okul kayıt tarihleri de netlik kazanacak.

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığının https://e-okul.meb.gov.tr/ internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.