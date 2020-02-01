Günlük burç yorumları 1 Şubat 2020 Nuray Sayarı, 1 Şubat 2020 Cuma değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI | 1 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 1 Şubat Cumartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 31 Ocak 2020 Cuma günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

Bugün zihniniz normalden iki kat daha seri çalışıyor. Kararlarınızda sakin ve net bir şekilde gelişiyor. Bunu hiç bozmamalı ve bu istikrarlı tutumunuzu dengede tutmalısınız. İş hayatınızdaki bu gidişat aşk hayatınızda da uzun soluklu bir rahatlığı getirecek.

Arkadaş çevrenizden birinden hoşlanmaya başladığınızı fark ediyorsunuz. Hislerinizi görmezden gelmeyin ve çocukluk yapmayı bırakın. Bu kişiye açılmamanız için hiçbir sebep yok.

31 Ocak 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Boğa,

Yaratıcılığınızın sürekli yüzünüze vurulduğu bugün özellikle sevgilinizle birlikte çok olumlu birkaç çalışmanız ve akabinde aktiviteleriniz olacak. Bu mutluluğunuzun bozulmaması için siz de özen gösterin. Hafta sonu eve iş taşımaktan vazgeçseniz iyi olur.

Aşk bugünkü gündeminizde birinci sırada. Partnerinizle romantik bir kaçamak yapmak istiyor gibisiniz. Eğer çok büyük bir plan yapacak bütçeniz yoksa evde de güzel vakit geçirebileceğinizi unutmayın.

31 Ocak 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Bugün enerjiniz aşırı üst seviyede. İş yerinizde saçtığınız enerji ve arkadaşlarınıza verdiğiniz fikirler ve yönlendirmelerle göz dolduruyorsunuz. Bu size çok mutlu ve başarmış hissettiriyor. Aşk hayatınızda da bununla doğru orantılı olarak aşırı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Evinizde vereceğiniz bir davetin tarihi gitgide yaklaşıyor. Siz de günler ilerledikçe daha da geriliyorsunuz. Bugünü hazırlık yapmaya ayırın ve yükünüzü hafifletin.

31 Ocak 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

İlişkiniz bittiği için çok üzülüyor moralinizi bozuyorsunuz. Bu durumdayken kararlarınız sağlıklı olmayabilir bu yüzden çok sakin ve adım adım düşünmeli mutlu olmaya çalışmalısınız. İlişki durumunuza canınızı sıkmanız sizi sadece üzecektir bu yüzden yaşantınızı tekrar olumlu bir düzene sokmalı ve maddi problemlerinizi güvendiğiniz dostlarınızla paylaşmalısınız.

Arkadaşlarınızın sürekli meşgul olması canınızı sıkıyor olmalı. Kendinizi yapayalnız hissediyorsunuz adeta. Bu düşüncelerden sıyrılıp tek başına da zevk alabileceğiniz aktivitelere yönelin.

31 Ocak 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Havanın biraz kapalı olması ve doğa enerjisinden dolayı biraz gergin bir gününüz. Ne kadar mutlu bir gün geçirmeye çalışsanız da çok fazla başaramıyorsunuz. Bunu çözmek için kendinize sevdiğiniz aktiviteleri ve küçük tatlı sürprizleri yapmaktan kaçınmayın. Ailenizle ilgili konular halen sizin ilgilenmenizi bekliyor.

Yatırım planlarınızı güvendiğiniz insanlarla paylaşmanız için mükemmel bir gün. Ancak bunu sadece çok az kişiyle paylaştığınızdan emin olmalısınız.

31 Ocak 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Başak;

İş yaşamınız bir süredir iyiye giderken son birkaç gündür gergin haliniz iş arkadaşlarınızı olumsuz etkilemeye başladı. Her iş yetişir, panik yapmayın. Sakin ve soğukkanlı düşünerek karar vermeye çalışın. Hafta sonu bu gerginliğinizi atmanın en iyi yolu sevdiklerinizin yanında olmak. Kendinizi onların sıcaklığına bırakın, iyi gelecektir.

Yakınlarınızda yaşayan bir kadınla, muhtemelen bir komşunuzla, daha yakın bir ilişki kurmaya başlayacaksınız. Ortak ilgi alanlarınızın olması sizi iyice birbirinize bağlayacak.

31 Ocak 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Sevgilinizle son zamanlarda yaşadığınız problemlerin çözümü için onu daha rahat bırakmalısınız. Onu sıkarak kısıtlayarak ilişkinizi daha bir çıkmaza ve gerilime sürüklersiniz. Bunu aşmak için karşınıza alıp sohbet edin ve derdini dinleyin. Ayrıca önemli kararlar arifesindesiniz. Bu yaşadığınız ortam açısından çok önemli. Doğru karar vermeniz sizin için de iyi olacaktır.

Evde tek başınıza zaman geçirme kararı aldığınız bir gün olabilir ancak bugün davetsiz misafirlere de hazırlıklı olun. Merak etmeyin gelen kişi çok sevdiğiniz biri olacak!

31 Ocak 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Akrep:

Bugün duygusallığınızın ve mantığınızın birlikte uyum içerisinde çok iyi işler çıkardığı bir gün. Duygusal zekanız sayesinde iş yerinde aldığınız övgüler sizi de mutlu etti. Bu durumun verdiği haz ile hiç bozmadan aynı çizgide gitmelisiniz. Yeni yatırımlar yapmadan önce tatil fikrini yeniden düşünün, sağlığınıza da iyi gelebilir.

Arkadaşlarınızla ve eşinizle güzel bir gün geçireceksiniz ve kendinizi bulutların üstünde uçuyor gibi hissedeceksiniz. Sevdiklerinizin kıymetini bilin.

31 Ocak 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yay:

Kendinizle ilgili sürekli stresli günler geçirip moralinizi bozan etmenlerle boğuşurken bir anda arkadaşlarınızın da sorunlarıyla ilgilenebilecek ve onlara yardım edebilecek bir duruma geldiniz. Bundan sonra mutlu olmak ve bunun böyle devam etmesi sizin elinizde. Hafta sonu güzel haberler arka arkaya gelecek.

İkili ilişkilerinizde çıkar odaklı hareket etmekten vazgeçmelisiniz yoksa asla gerçek sevgiyi tadamayacaksınız. Sizin için yaratılmış kişi dışarıda sizi bekliyor. Zaman kaybetmeden onu aramaya başlayın.

31 Ocak 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak:

Yaratıcı ve maceracı bir gününüzdesiniz. Yeni ufuklara yelken açıp yeni buluşlar yapma istediğiniz tüm benliğinizi kaplamış durumda. Bunu yapabilecek cesaretiniz de var tek kalan harekete geçmeniz. Sakin ve soğukkanlı bir şekilde attığınız her adımda çok başarılı olabilirsiniz. Hafta sonu kendiniz ve sevdikleriniz için zaman yaratın. Bu sıralar onların da siz ihtiyacı var.

Bugün yapacağınız spor aktivitelerinde partnerinizin de size eşlik ediyor olması sizi daha da motive ediyor. İşte beraber yapacağınız yeni bir aktivite daha!

31 Ocak 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Kova:

Sevgilinizle aranızın soğuk geçtiği bir dönemdesiniz. Artık çok sıkıldınız ve bu durum sizi bir hayli yıpratıyor. Çözümün yolunu biliyorsunuz aslında. Sadece son sözü erteliyorsunuz. Bu arada ihmal ettiğiniz maddi problemler her an kapınızı çalabilir.

Partnerinizle birlikte geleceğe dair önemli kararlar alacağınız bir evredesiniz. İlişkinizi daha ciddi bir aşamaya taşımanın eşiğindesiniz. Heyecan dorukta!

31 Ocak 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Balık:

Ciddi kararlar vermek üzeresiniz. Bu karar aslında geleceğinizi şekillendirecek. Tüm detayları yeniden gözden geçirin ve özgürlüğünüzü düşünün. Şu sıralar duygusal bir boşluk hissediyorsunuz. Ama unutmayın ki bu doğru zaman da olmayabilir. Sabırlı olmalı ve beklemelisiniz. Baş ağrılarınız tamamen strese bağlı, iş yükünüzü biraz azaltmalısınız.

Gireceğiniz yeni bir ortamda mükemmel insanlarla tanışacaksınız. Çoğuyla aynı düşünce yapısına sahip olmanız sizi çok mutlu edecek.

31 Ocak 2020 Cuma Nuray Sayarı burç yorumları