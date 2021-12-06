1 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
1 Şubat 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 1 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
1 ŞUBAT 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
1 Şubat 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:45
Macarthur Bulls - Western United
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
13:10
Japonya - Suudi Arabistan
2022 Dünya Kupası Eleme
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
15:00
Lübnan - Irak
2022 Dünya Kupası Eleme
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
15:00
Vietnam - Çin
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
16:30
Karabağ - Keşla
Azerbaycan Kupası
CBC Sport
17:00
Suriye - Güney Kore
2022 Dünya Kupası Eleme
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV,
17:30
İran - BAE
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
18:45
Neftçi Bakü - Sabah Bakü
Azerbaycan Kupası
CBC Sport
19:00
Umman - Avustralya
2022 Dünya Kupası Eleme
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV,
21:00
Auxerre - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:00
Niort - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Pau - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Valenciennes - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:45
Dundee FC - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Hibernian - Hearts
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Livingston - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Ross Country - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
St.Mirren - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Partick - Ayr
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:45
Raith - Queen of South
İskoçya Championship
Bilyoner TV
23:00
Lyon - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Bolivya - Şili
2022 Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV
23:15
Santa Clara - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV