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  3. 1 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

1 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

1 Şubat 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 1 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

1 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

1 ŞUBAT 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Şubat  2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.


11:45
Macarthur Bulls - Western United
Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:10
Japonya - Suudi Arabistan
2022 Dünya Kupası Eleme

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00
Lübnan - Irak
2022 Dünya Kupası Eleme

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00
Vietnam - Çin
2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

16:30
Karabağ - Keşla
Azerbaycan Kupası

CBC Sport

17:00
Suriye - Güney Kore
2022 Dünya Kupası Eleme

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV,

17:30
İran - BAE
2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

18:45
Neftçi Bakü - Sabah Bakü
Azerbaycan Kupası

CBC Sport

19:00
Umman - Avustralya
2022 Dünya Kupası Eleme

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV,

21:00
Auxerre - Paris FC
Fransa Ligue 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:00
Niort - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Pau - Nimes
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Valenciennes - Nancy
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:45
Dundee FC - Dundee United
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45
Hibernian - Hearts
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45
Livingston - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45
Ross Country - Aberdeen
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45
St.Mirren - Motherwell
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45
Partick - Ayr
İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45
Raith - Queen of South
İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:00
Lyon - Marsilya
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Bolivya - Şili
2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV

23:15
Santa Clara - Boavista
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

Ramazan Sarı
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