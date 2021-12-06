1 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

1 ŞUBAT 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Şubat 2022 Salı günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



11:45

Macarthur Bulls - Western United

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:10

Japonya - Suudi Arabistan

2022 Dünya Kupası Eleme

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00

Lübnan - Irak

2022 Dünya Kupası Eleme

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00

Vietnam - Çin

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

16:30

Karabağ - Keşla

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

17:00

Suriye - Güney Kore

2022 Dünya Kupası Eleme

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV,

17:30

İran - BAE

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

18:45

Neftçi Bakü - Sabah Bakü

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

19:00

Umman - Avustralya

2022 Dünya Kupası Eleme

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV,

21:00

Auxerre - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:00

Niort - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Pau - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Valenciennes - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:45

Dundee FC - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Hibernian - Hearts

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Livingston - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Ross Country - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

St.Mirren - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Partick - Ayr

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45

Raith - Queen of South

İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:00

Lyon - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Bolivya - Şili

2022 Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV

23:15

Santa Clara - Boavista

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV