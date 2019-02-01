1 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi
4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de sona erdi.
FUTBOLDA ARA TRANSFER DÖNEMİ KAPANDI
4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de sona erdi.
2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018'de gerçekleştirilmişti.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 Fenerbahçe - Göztepe
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Osmanlıspor - Balıkesirspor Baltok
GALATASARAY
14.15 Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
16.45 Takım özel bir uçuşla Alanya'ya hareket ederek edecek.
17.30 Sarı-kırmızılılar Alanya'ya varacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-Beyazlılar Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
ANTALYASPOR
11.00 Teknik direktör Bülent Korkmaz basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
BURSASPOR
16:00 Teknik direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulunacak
BASKETBOL
- Euroleague
20:15 Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid
22:30 Panathinaikos - Anadolu Efes
DHA
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