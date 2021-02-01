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  3. 1 Şubat Hava Durumu | Batı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak!

1 Şubat Hava Durumu | Batı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurdun batı kesimlerinin kıyı bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir havanın görüleceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

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01 Şubat 2021 Pazartesi 08:44
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