1 Şubat hava durumu MGM- Bugün hava nasıl olacak?
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarıyla birlikte ülke genelinin çok bulutlu ve iç ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 1 Şubat Cuma günü hava durumu raporlarına göre, birçok ile yağışlı hava hakim olacak. Peki bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü,1 Şubat 2019 Cuma günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre; Türkiye genelinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, bununla birlikte birçok ilde yağış etkisini gösterecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 1 ŞUBAT 2019 CUMA
1 Şubat 2019 Cuma hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, ülke genelinin çok bulutlu ve iç ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
GÜNCEL BİR METEOROLOJİK UYARI YOK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılmış güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.
HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU 1 ŞUBAT 2019 CUMA
BURSA °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
İZMIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DIYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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