1 Şubat hava durumu MGM- Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,1 Şubat 2019 Cuma günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre; Türkiye genelinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, bununla birlikte birçok ilde yağış etkisini gösterecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 1 ŞUBAT 2019 CUMA

1 Şubat 2019 Cuma hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, ülke genelinin çok bulutlu ve iç ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

GÜNCEL BİR METEOROLOJİK UYARI YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılmış güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU 1 ŞUBAT 2019 CUMA

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

İZMIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı