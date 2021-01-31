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1 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

1 Şubat Pazartesi 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nin resmi Kanalizasyon ve Sular İdaresi web sitelerinde günlük olarak paylaşılıyor. Biz de haberimizde, vatandaşların önlem alması adına bu verilere yer veriyoruz. İşte detaylar...

1 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

1 Şubat Pazartesi günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgileri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde çokça bakılıyor. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik. İşte 1 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

1 ŞUBAT PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

1 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi henüz resmi internet sitesinden yayımlanmadı. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

1 ŞUBAT PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

1 Şubat 2021 tarihinde Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi henüz resmi internet sitesinden yayımlanmadı. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

1 ŞUBAT PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

1 Şubat 2021 tarihinde İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi henüz resmi internet sitesinden yayımlanmadı. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

1 ŞUBAT PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

1 Şubat 2021 tarihinde Kocaeli'nde yaşanacak planlı su kesintisi henüz resmi internet sitesinden yayımlanmadı. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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