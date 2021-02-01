1 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] 1 ŞUBAT PAZARTESİ ASKİ SU KESİNİTİSİ 1 Şubat Pazartesi tarihinde Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir. 1 ŞUBAT PAZARTESİ İZSU SU KESİNİTİSİ ÇEŞME GERMİYAN 31.01.2021 saat 20:25 ile 01.02.2021 saat 11:00 arasında yaklaşık 14 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 27154 SOKAK MAY SİTESİ VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLASYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. MENEMEN VİLLAKENT 01.02.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ, BEYAZITLAR, DEMİRCİLİ, SEYREKLİ, KARAKOVA, KARADOĞAN, ORTAKÖY, YENİKÖY, KÖSELER, DEREUZUNYER, SUÇIKTI 01.02.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, BEYAZITLAR, DEMİRCİLİ, SEYREKLİ, KARAKOVA, KARADOĞAN, ORTAKÖY, YENİKÖY, KÖSELER, DEREUZUNYER, SUÇIKTI, OCAKLI, OĞUZLAR VE KÜÇÜKAVULCUK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR URLA ŞİRİNKENT, KALABAK, YELALTI 31.01.2021 saat 15:30 ile 22:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1 ŞUBAT PAZARTESİ İSU SU KESİNİTİSİ 1 Şubat Pazartesi tarihinde Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.