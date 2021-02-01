1 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU
1 Şu Pazartesi 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nin resmi Kanalizasyon ve Sular İdaresi web sitelerinde günlük olarak paylaşılıyor. Biz de haberimizde, vatandaşların önlem alması adına bu verilere yer veriyoruz. İşte detaylar...
1 Şubat Pazartesi günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgilieri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde paylaşıldı. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik İşte 25 Ocak Pazartesi su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU
1 ŞUBAT PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yakuplu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.02.2021 01:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
1 ŞUBAT PAZARTESİ ASKİ SU KESİNİTİSİ
1 Şubat Pazartesi tarihinde Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.
1 ŞUBAT PAZARTESİ İZSU SU KESİNİTİSİ
ÇEŞME GERMİYAN
31.01.2021 saat 20:25 ile 01.02.2021 saat 11:00 arasında yaklaşık 14 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 27154 SOKAK MAY SİTESİ VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLASYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
01.02.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası
01.02.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, BEYAZITLAR, DEMİRCİLİ, SEYREKLİ, KARAKOVA, KARADOĞAN, ORTAKÖY, YENİKÖY, KÖSELER, DEREUZUNYER, SUÇIKTI, OCAKLI, OĞUZLAR VE KÜÇÜKAVULCUK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR
31.01.2021 saat 15:30 ile 22:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası
1 ŞUBAT PAZARTESİ İSU SU KESİNİTİSİ
1 Şubat Pazartesi tarihinde Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.