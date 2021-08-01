1 Temmuz 2021 FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı FOX'ta

Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 1 Ağustos 2021 FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan FOX TV'de 11.15'te Kadının Eseri ekrana geliyor. Akşam ise Benim Kocam Yapmaz Fox TV izleyicisinin karşısına çıkıyor...

1 AĞUSTOS 2021 FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Kadının Eseri

12.30 Bay Yanlış

13.30 Kefaret

16.30 Son Yaz

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.30 Sen Çal Kapımı

22.30 Şef Akademi