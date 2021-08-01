1 Temmuz 2021 FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı FOX'ta
Ekranların sevilen kanalları arasında olan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan Benim Kocam Yapmaz adlı film ekrana geliyor. İşte 1 Ağustos 2021 FOX TV yayın akışı...
Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 1 Ağustos 2021 FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan FOX TV'de 11.15'te Kadının Eseri ekrana geliyor. Akşam ise Benim Kocam Yapmaz Fox TV izleyicisinin karşısına çıkıyor...
1 AĞUSTOS 2021 FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kadının Eseri
12.30 Bay Yanlış
13.30 Kefaret
16.30 Son Yaz
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.30 Sen Çal Kapımı
22.30 Şef Akademi