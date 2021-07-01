1 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Heyecanla beklenen Kalp Yarası ilk bölümü ile ATV'de ! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert yine tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Akşam ise merakla ve heyecanla beklenen, başrollerini Merve Çağıran ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Yarası dizisi ATV ekranlarına gelecek. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

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ATV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te ilgiyle izlenen dizi Maraşlı ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de yeni dizi Kalp Yarası izleyici ile buluşacak. 24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Baş Belası 16:20 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kalp Yarası atvyayınakisi