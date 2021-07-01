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  3. 1 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Heyecanla beklenen Kalp Yarası ilk bölümü ile ATV'de !

1 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Heyecanla beklenen Kalp Yarası ilk bölümü ile ATV'de !

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert yine tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Akşam ise merakla ve heyecanla beklenen, başrollerini Merve Çağıran ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Yarası dizisi ATV ekranlarına gelecek. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

1 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Heyecanla beklenen Kalp Yarası ilk bölümü ile ATV'de !

ATV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te ilgiyle izlenen dizi Maraşlı ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de yeni dizi Kalp Yarası izleyici ile buluşacak.

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Baş Belası

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

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