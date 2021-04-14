1 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Temmuz 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

01:00

Cruzeiro - Guarani

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



01:00

Goias - Vasco Da Gama

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



01:00

Londrina - Avai

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



01:00

Bahia - America Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



01:00

Internacional - Palmeiras

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



01:00

Rangers - Coquimbo Unido

Şili Kupası

Bilyoner TV



02:00

Loudoun United - Pittsburgh RH

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



02:30

Santos - Sport Recife

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



03:00

Birmingham Legion - Atlanta United 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



03:00

Rio Grande - El Paso Locomotive

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



03:30

Botafogo SP - Vitoria

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



03:30

Corinthians - Sao Paulo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



03:30

Juventude - Gremio

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



03:30

Everton - U. Catolica

Şili Kupası

Bilyoner TV



05:00

Real Monarchs - New Mexico

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



13:00

Johor Darul - Pohang

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



17:00

Jeonbuk - Tampines

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



17:00

Nagoya - Ratchaburi

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2



17:00

Zorya - Makü Spor

Hazırlık Maçı

Zorya Youtube



18:00

Levadia - Tammeka

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



18:30

Dila Gori - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



18:30

TPS Turku - Klubi 04

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Chiangrai - G Osaka

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



19:00

Mjondalen - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Dainava Alytus - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:30

Dinamo Tiflis - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



20:00

Basel - Dinamo Kiev

Hazırlık Maçı

Dinamo TV Youtube

20:30

Parnu JK - Legion

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



21:00

Valerenga - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



22:00

Bragantino - Ceara

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:15

Valur - Hafnarfjordur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:30

Deportes La Serena - Colo Colo

Şili Kupası

Bilyoner TV

