1 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
1 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Temmuz 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
1 Temmuz 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
01:00
Cruzeiro - Guarani
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
01:00
Goias - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
01:00
Londrina - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
01:00
Bahia - America Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:00
Internacional - Palmeiras
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:00
Rangers - Coquimbo Unido
Şili Kupası
Bilyoner TV
02:00
Loudoun United - Pittsburgh RH
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Santos - Sport Recife
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:00
Birmingham Legion - Atlanta United 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Rio Grande - El Paso Locomotive
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:30
Botafogo SP - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
03:30
Corinthians - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:30
Juventude - Gremio
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:30
Everton - U. Catolica
Şili Kupası
Bilyoner TV
05:00
Real Monarchs - New Mexico
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
13:00
Johor Darul - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
17:00
Jeonbuk - Tampines
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
17:00
Nagoya - Ratchaburi
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
17:00
Zorya - Makü Spor
Hazırlık Maçı
Zorya Youtube
18:00
Levadia - Tammeka
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
18:30
Dila Gori - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
18:30
TPS Turku - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Chiangrai - G Osaka
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
19:00
Mjondalen - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Dainava Alytus - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:30
Dinamo Tiflis - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
20:00
Basel - Dinamo Kiev
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube
20:30
Parnu JK - Legion
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
21:00
Valerenga - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
22:00
Bragantino - Ceara
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:15
Valur - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:30
Deportes La Serena - Colo Colo
Şili Kupası
Bilyoner TV