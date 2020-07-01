Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 1 Temmuz corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

1 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU|VAKA SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

30 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 50 bin 492 test yapıldı, 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1302 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 381 bin 650, vaka sayısı 199 bin 906, vefat sayısı 5 bin 131 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1026, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 368, toplam iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 111 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz."

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 10 milyon 600 bin 203'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 514 bin 298 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 812 bin 76 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 273 bin 558 aktif vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün olduğu ülke olan ABD'de 2 milyon 727 bin 996 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 130 bin 123 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 408 bin 485), Rusya (654 bin 405), Hindistan (585 bin 792), İngiltere (312 bin 654), İspanya (296 bin 351), Peru (285 bin 213), Şili (279 bin 393), İtalya (240 bin 578), İran (227 bin 662), Meksika (226 bin 89), Pakistan (213 bin 470), Türkiye (199 bin 906), Almanya (195 bin 832), Suudi Arabistan (190 bin 823), Fransa (164 bin 801), Güney Afrika (151 bin 209), Bangladeş (145 bin 483), Kanada (104 bin 204), Kolombiya (97 bin 846), Katar (96 bin 88), Çin (83 bin 534), İsveç (68 bin 451), Mısır (68 bin 311), Arjantin (65 bin 530), Belarus (62 bin 118), Belçika (61 bin 427), Ekvador (56 bin 432), Endonezya (56 bin 385) ve Hollanda (50 bin 273).”

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 59 bin 656, İngiltere 43 bin 730, İtalya 34 bin 767, Fransa 29 bin 843, İspanya 28 bin 355, Meksika 27 bin 769, Hindistan 17 bin 410, İran 10 bin 817, Belçika 9 bin 747, Peru 9 bin 677, Rusya 9 bin 536, Almanya 9 bin 52, Kanada 8 bin 591, Hollanda 6 bin 113, Şili 5 bin 688, İsveç 5 bin 333, Türkiye 5 bin 131, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 527, Pakistan 4 bin 395, Kolombiya 3 bin 334, Mısır 2 bin 953, Endonezya 2 bin 876, Güney Afrika 2 bin 657, Bangladeş 1847, Suudi Arabistan 1649, Arjantin 1307, Belarus 392 ve Katar 113."