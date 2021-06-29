1 Temmuz kararlarına son 2 gün! Peki neler yasak neler serbest? İşte madde madde 1 Temmuz Genelgesi
1 Temmuz kararlarına son 2 gün! Peki neler yasak neler serbest? İşte madde madde 1 Temmuz Genelgesi
Yeni normalleşme dönemi için geri sayıma geçildi. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan maddeler de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çalışma saatleri, eğlence mekanları, nargile, kıraathane salonları, masa oyunları ve merak edilen tüm 1 Temmuz kararları haberimizde...