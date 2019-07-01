1 Temmuz Şok aktüel | Şok kataloğu ürünleri neler

Her hafta birbirinden kullanışlı ürünü uygun fiyatla müşterilerine sunan ŞOK marketlerinde bu hafta onlarca ürün yer alıyor. Bu ürünler arasında elektrikli aletleri, tekstil ürünleri, giyim, züccaciye, gıda ve temel tüketim malzemeleri gibi ürünler bulunuyor. ŞOK aktüel kataloğunda belirtilen tarihler arasında Elektrikli Çelik Çay Makinesi, Pike, Head&Shoulders Şampuan çeşitleri, kadın giyim ve gıda ürünleri ağırlıklı olarak yer alıyor. Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler 1 Temmuz Şok kataloğu araştırmaya başladı. Peki 1 Temmuz 2019 Şok aktüel ürünleri neler? İşte merak ettikleriniz...

ŞOK 1 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

- Saten Yatak Örtüsü ve Yastık Seti 99,90 TL

- VİKO marka 3’lü Grup Priz 12,95 TL

- Yeni Nesil Kadın/Erkek Ayakkabı 36 - 44 numara aralığında 39,90 TL

- Kadın/Erkek Bambu Çorap Çeşitleri 2,99 TL

- Kadın/Erkek/Çocuk Terlik 9,99 TL

- KUMSAL Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 24 cm 47,50 TL

- KUMSAL Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 24 cm 47,50 TL

- Granit Efektli Kapaksız Tava 26 cm 27,50 TL

- Granit Efektli Kapaksız Sahan 18 cm 17,95 TL

- Granit Efektli Kapaksız Tava 18 cm 14,95 TL

- 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli İçim Tost Peyniri 400 gr. 12,00 TL

- 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Cif Tüm Yüzeyler Bahar Ferahlığı - 1500 ml yalnızca 12,00 TL

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler 1 Temmuz Şok kataloğu araştırmaya başladı. Peki 1 Temmuz 2019 Şok aktüel ürünleri neler? İşte merak ettikleriniz...

- Sıcak tutma fonksiyonuna sahip, paslanmaz çelikten üretilmiş, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi, gizli rezistanslı ve 2 yıl garantili Teba Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99,90 TL

- Tek Kişilik Pike 19,95 TL

- Çift Kişilik Pike 24,95 TL

- Granit Kek Kalıbı Çeşitleri 14,95 TL

- LAV Kilitli Saklama Kabı 7,99 TL

- Farklı beden seçenekleri ile satışa sunulan Kadın Viskon Pijama Altı 19,95 TL

- Simli Kadın Terlik 12,95 TL

- Kadın Terlik 6,99 TL

- Kumsal Granit Kek Kalıbı çeşitleri 14,95 TL

- Lav Kilitli Saklama Kabı 7,99 TL

- Paslanmaz çelikten üretilmiş Çelik Süzgeç çeşitleri 19,95 TL

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler 1 Temmuz Şok kataloğu araştırmaya başladı. Peki 1 Temmuz 2019 Şok aktüel ürünleri neler? İşte merak ettikleriniz...

1 temmuz aktüel kataloğu

- Mis 1 litre Yarım Yağlı Süt 2,95 TL

- Çaykur Tiryaki Çayı 1000gr 23,45 TL

- Bahçıvan Labne 1 Alana 1 Bedava olacak şekilde sadece 9,25 TL

- Superfresh Pizza Slim 14,95 TL.

- Superfresh 1000gr Milföy Hamuru 7,45 TL

- Magnum Mini 6’lı çeşitlerinde İkincisi %50 İndirimli

- Torku Turtacık 306 gr 3.25 TL

- Bahçıvan Labne 2 x 200 gr 9,25 TL

- 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel olarak Bahçıvan 800gr Bembeyaz Süzme Peynir sadece 14 TL

- Cif Sprey Mutfak/Banyo 1000 ml 11,90 TL

- Magnum Mini 6’lı Çeşitleri 345 ml ikincisi 10,48 TL

- Carte D’Or Selection Dondurma Çeşitleri 850 ml ikincisi 8,48 TL

- Golf Maraşım Kesme Dondurma Çeşitleri 500 ml ikincisi 7,48 TL

- Golf Maraşım Kesme Dondurma 650 ml ikincisi 9,48 TL

- Prima Ultra Fırsat Paketi Çeşitleri Maxi 108’li/ Junior 80’li/ Extra Large 72’li 99,90 TL

- Head & Shoulders Şampuan Çeşitleri 450 ml 16,90 TL

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler 1 Temmuz Şok kataloğu araştırmaya başladı. Peki 1 Temmuz 2019 Şok aktüel ürünleri neler? İşte merak ettikleriniz...