1 ton 400 kilogramlık boğa, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor!

Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, genellikle besi çiftliklerini veya canlı hayvan pazarlarını ziyaret ediyorlar. Bu yerlerde, kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliği gibi, emek ve özenle yetiştirilen 2 yaşındaki bir boğa satışa çıktı.

Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, 2 yaşındaki boğa hakkında şöyle konuştu:

"İşletmemizde dünya şampiyonu bir boğanın yavrusu olan ve boğamızı görüyoruz. Bu boğamız 24 aylık, 2 yaşını doldurmuş bir boğa. Kurbanlık vasıflarını yaş itibariyle taşıyan bir boğa. Şu an Düzce’mizin belki de Türkiye'nin rekoru diyebileceğimiz bir ağırlıkta, bin 400 kilo civarlarında. Bu performanstaki boğamızda yüzde 60’lık et performansı bekleriz.

850 kiloya yakın bir et çıkacağını düşündünüz bir boğamız. Bu bir anlamda hem hobi göz zevkinizi tatmin ediyor. Hem de piyasaya güzel bir et sunuyor. Almak isteyenler için de satışta olan bir boğamız, alıcılarını bekliyoruz. 250 bin TL’den satışta, zaten et karşılığına baktığımızda da kurban rayiçlerinde bir boğamız."

