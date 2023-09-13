1 tonluk tespihten 3 bin 500 özel üretim tespih yapıldı

Adana'da üretilen 1 tonluk tespihten, 3 bin 500 özel üretim tespih yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
1 tonluk tespihten 3 bin 500 özel üretim tespih yapıldı

Adana'da üretilen 1 tonluk tespihten, 3 bin 500 özel üretim tespih yapıldı. Teşbihçiler, fuarda sergilenmek üzere 1 tondan daha büyük bir tespih yapmak için çalışmalara başladı.

Tespihçiler Çarşısı 2019 yılında merkez Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde açıldı. Kentte uzun yıllardır tespihçilik yapan Nasır Fidan (45) ise kehribar taşından ürettiği 1 ton ağırlığındaki tespihi çarşıya hediye etti. Üzerinde 27,7 kilogramdan 36 taş bulunan tespih uzun yıllar çarşıda kaldı.

3 bin 500 adet tespihe dönüştürüldü

Fidan, daha büyük ve daha gösterişli bir tespih yapmak için 1 tonluk tespihi geçtiğimiz aylarda özel saklandığı camdan çıkarttırdı ve 3 bin 500 özel üretim tespih üretildi. İlk olarak dönemin Adana Valisi Süleyman Elban'a hediye edilen tespih, daha sonra kent protokolünden tespih meraklısı olan kişilere hediye edildi. Teşbihçiler, şimdi Ekim ayında düzenlenecek fuar öncesi daha büyük ve gösterişli bir tespih yapmak için kolları sıvadı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Teşbihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Türkmenoğlu, "Çarşımızda bulunan tespih 1 ton ağırlığındaydı. Eşi, benzeri yoktu. Ancak daha gösterişli bir tespih yapmak için onu kaldırdık. Şu anda o tespihten 3 bin 500 adet özel üretim yapıldı. Sertifikasıyla birlikte, özel koleksiyonluk tespih yapıldı. İlk tespihi tayini çıkan ve şu anda İzmir'de olan Vali Süleyman Elban'a, ikincisi Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye verildi" dedi.

Tespihte herhangi bir kimyasal ve polyester katkısı olmadığını belirten Türkmenoğlu, "Bu tespihler sıkma kehribardan yapılıyor. Kaldıkça güzelleşiyor ve çektikçe rengi değişiyor. Bunlar özel tespih. Koleksiyonların koleksiyonunda yer alacağı özel bir parça" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
TOKİ Menteşe 3. etap sosyal konutların temel inşaatı tamamlanıyor
TOKİ Menteşe 3. etap sosyal konutların temel inşaatı tamamlanıyor
Elma üreticilerinin başı ‘kara leke’ ile dertte
Elma üreticilerinin başı ‘kara leke’ ile dertte
Son Haberler
Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor
Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor
Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı
Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı
Karaman’da lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Karaman’da lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Bursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritası
Bursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritası
Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı
Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
Almanya pazarına girmenin yolları KTO’DA anlatıldı
Almanya pazarına girmenin yolları KTO’DA anlatıldı
Aylığı hala bağlanmayan EYT'liler Dikkat! Bunları mutlaka kontrol edin
Aylığı hala bağlanmayan EYT'liler Dikkat! Bunları mutlaka kontrol edin
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira 3 kuruş geliyor
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira 3 kuruş geliyor
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!