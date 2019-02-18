Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 1. Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali, Doğaçlama Tiyatro Ligi'nin sahne performansıyla sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın bu yıl doğaçlama doğudan yükseliyor sloganıyla ilkini düzenlediği 1. Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali sona erdi. 11-17 Şubat tarihleri arasında Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen festivalin kapanışı Doğaçlama Tiyatro Ligi'nin sahne performansı ile tamamlandı. Vatandaşların ücretsiz yararlandığı festivalde, ayrıca genç tiyatroseverlere yönelik atölyeler oluşturuldu ve tiyatro sanatı ile ilgili çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenlerin konuşmacı olduğu söyleşiler gerçekleşti.

11 Şubat'ta Metin Güler'in müzik dinletisiyle başlayan 1. Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali'nde Karma Grup, Cemjam Performans, G.G Doğaçlama, Sahne Beşiktaş, Ege Üniversitesi Drama ve Doğaçlama Tiyatro Topluluğu, Akla Ziyan Oyunlar Topluluğu, Tiyatro Kasabası ve Doğaçlama Tiyatro Ligi sahne aldı. Festivalin finalinde sahne alan Doğaçlama Tiyatro Ligi izleyiciden tam not aldı. Tiyatrosevenlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin kapanışında oyuncuların sahne performansı ayakta alkışlandı.

Gösteri sonunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tiyatro oyuncularına festivale katılımlarından ve performanslarından dolayı tablo ile çiçek verdi.

Kaynak: İHA