1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi Malatya’da başladı

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

3 gün sürecek olan kongrenin açılış programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay,Hatay Üniversitesi'nden Prof.Dr. Yakup Bulut, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bekir Parlak, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir ile birçok üniversiteden akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yönetimlerin temel unsurlarının insan olduğunu ifade ederek "Yönetimin amacı insanların ortak çıkarlarına hizmet etmektir. İletişim ise verimliliğin ve kalitenin teminatıdır. Başarılı bir yönetimin ise vazgeçilmezidir. Yönetimin işleyişi ve belirlenen hedefe ulaşılmasında iletişim kuşkusuz en belirleyici unsudur" dedi.

Kongreye 6 ülkeden 47 üniversitenin katıldığını ve 150'den fazla bilimsel bildirinin sunulacağını ifade eden Kızılay, kongreye katılımlarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından geçilen ilk oturumun moderatörlüğünü Prof.Dr. Eyüp Günay İsbir yaparken, konuşmacı olarak söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan üniversitelerin şehirlerin lokomotifleri olduğunu ifade ederek "Şehirlerin değerleri ile çatışmadan şehirleri değiştiren kurumlardır üniversiteler. İnönü Üniversitesi de bu süreçte şehirlerin değerleri ile bütünleşmesi noktasında bilimsel yol ve yöntemler ile büyük çalışma ve gayret gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde yaşadığı bir anıyı da anlatan Gürkan, şunları söyledi:

"Bizim ilçede adliye kaldırıldığında o zaman başsavcı ile görüştüğümüzde bize "Sonradan ilçe olanların adliyelerini kaldırdık" dedi. Bende dedim ki "Sayın Başsavcım, "Bura ilden ilçe, kasaba oldu. Malatya Anadolu'nun ilk ilidir. 656 yılından beri ildir. Anadolu'nun anayurt olmasında önemli bir ildir. Sonraki süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarihi çok iyi bildiği için gelir gelmez TBÖÖ'nin de açılmasıyla aldığı karar ile Malatya'nın geçmişine verdiği önemin göstergesidir. 31 Mayıs'ta aldığı karar Atatürk'ün Malatya'yla ilgili görüşünün en güzel somut göstergesidir" dedi.

İnsanın biyo-sosyal ve kültürel bir varlık olduğunu da dile getiren Gürkan, "Biyolojik özellikleri olan, sosyal özellikleri, kültürel özellikleri olan varlığa biz insan diyoruz. O zaman insanın temel esası buysa insanın ihtiyacı da 5 temel ihtiyaç olarak çıkıyorsa biz yöneticiler de icraatları bu 5 temel ihtiyaç üzerinde yapmamız gerekiyor. Biz bazen yönetim anlayışımızın sadece formal boyutu üzerinde yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Gürkan, "Bütün kitapları okuyun. Hangi fikir, ideoloji olursa olsun, hangi yelpazenin ne tarafında olursa olsun muhakkak okuyun. Okuduğunuz kitapları egemenliğinizin altına alın, onu yoğurun ve zihninizde bir yol haritasını çizin, belirleyin" ifadelerine yer verdi.

Bir diğer konuşmacı Vali Aydın Baruş'ta yönetim sürecinin tanımına yer vererek, "Eski yüzyıllarda veya yakın zamanlarda yönetenle yönetilen arasındaki bağlar çok uzaktı, mesafe vardı. Yönetici bir karar alır yönetilenlerin bundan nasıl etkileneceğini hesaba katmadan o kararı alma tarzını sergilerdi. O karar adalete aykırı ise bunun ismi zulüm olur, eğer hakkaniyete uygun ise hitap ettiği kitlenin gelişmesine vesile olur. Temel inisiyatif yöneticilerdeydi. Ama artık günümüzde yönetim sürecinin demokratik hale geldiğini ve demokratik katılımın karar alma sürecinde çok önemli olduğunu düşünürken artık yöneticiler karar alırken bin defa düşünmek zorunda. Neden artık demokratik yönetimlere yönetilenlere hesap verme kavramı var. Hesap veremeyeceğiniz bir işi yaptığınız zaman yönetilenler sizi demokratik bir şekilde seçildiyseniz sizi orada uzaklaştırma yetkisine sahip" diye konuştu.

26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında 3 gün sürecek 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi'nde sabah ve öğleden sonra olmak üzere aynı anda 3 oturum gerçekleştirilecek. Yerel Yönetim, Vatandaşlık ve Sivil Toplum, Kamu Politikaları, Kamu Yönetimi, Stratejik Yönetim, İletişim Bilimleri, İletişim Çalışmaları, Sosyal Medya, Reklamcılık, Radyo TV Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım oturumlarından oluşacak Kongrede toplamda 139 bildiri sunulacak.

Kaynak: İHA