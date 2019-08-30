Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan, 30 Ağustos Zaferi'ni anma ve kutlamaları kapsamında Köyceğiz'de 1. Uluslararası Köyceğiz Dans ve Müzik Festivali düzenlendi. Pop sanatçısı Güliz Ayla konser verdi.

30 Ağustos Zaferi'ni anma ve kutlamaları kapsamında Köyceğiz Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Köyceğiz Dans ve Müzik Festivali başladı.

Festival öncesi Festivale katılacak olan Uluslararası folklör dans gurupları ve protokol Atatürk Bulvarı Köyceğiz Adliyesi önünden; Köyceğiz Kordon Festival Alanına kadar Kortej Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş sonrası Festival alanında,Makedonya,Gürcistan,Azerbeycan,İstanbul Kadıköy Folklör gurupları sahnede gösteriler düzenledi.Festival alanına gelen yerli ve yabancı turstler doyasıya eğlendikleri görüldü.

Halk dansları gösterisinin ardından Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan,festivale katılan Halk dansları guruplarına çeşitli hediyeler verdi.

Folklör gösterileri sonrası Havai fişekler atıldı. Festivalde gecenin sonunda Pop sanatçısı Güliz Ayla sahnede yerini alırken güzel şarkıllarıyla Festival alanıuna gelen yerli ve yabancı turistleri doyasıya eğlendirdi. Güliz Aylanın konseri sonrası Festival sona erdi.

Kaynak: İHA