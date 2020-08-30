1 yıl daha Milan'da oynayacak olan Zlatan İbrahimoviç kimdir?

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında forma giyen İbrahimovic'i ocak ayında renklerine bağlayan İtalyan temsilcisi, 38 yaşındaki futbolcuyu bir yıl daha kadrosunda tutacak.

7 MİLYON AVRO KAZANACAK

Serie A'da geçen sezon 18 maçta forma şansı bulan ve 10 gol atan yıldız futbolcunun yaklaşık 7 milyon avro kazanacağı basına yansıdı.

Kulübün internet sitesine konuşan yıldız futbolcu, "Sonunda kendimi evimde hissettiğim yere döndüm. Burada maskot olarak bulunmuyorum. Takıma ve teknik direktöre Milan'ın hak ettiği yerde olması için yardım edeceğim. Geçen sezon çok iyi bir altı ay geçirdik ama hiçbir şey kazanamadık. Bu sezonun başından itibaren takımdayım, hedeflerimiz için sonuna kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Zlatan İbrahimoviç kimdir?

Zlatan İbrahimoviç (İsveççe telaffuz: [ˈslaːtan ɪbraˈhiːmɔvɪtɕ], Sırp-Hırvatça telaffuz: [zlǎtan ibraxǐːmoʋitɕ]; d. 3 Ekim 1981) Bosna Hersek kökenli İsveçli futbolcudur. Santrafor pozisyonunda görev almakta olup, Serie A takımlarından Milan'da forma giymektedir. İlk kez 2001 yılında formasını giydiği İsveç millî takımında 2010 yılında kaptanlığa yükseldi. 2016 yılında ise millî takımı bıraktı.Ayrıca Malmö,Ajax , Juventus,Inter,Barcelona,Paris Saint Germain,Manchester United,LA Galaxy takımlarınında formasını giymiştir.

İbrahimoviç, kulüp kariyerine 1990'lı yılların sonlarında Malmö FF'de başladı. Ronald Koeman'in isteğiyle Ajax'a imza attı. 2004'te, 16 milyon €'ya Juventus'a transfer oldu. Serie A'da ün kazandı ve David Trézéguet ile iyi bir ikili oldu. 2006'da, Juventus'un ezeli rakibi Inter'e transfer oldu. 2007 ve 2009 yıllarında Avrupa'da yılın kadrosuna seçildi. 2008-09 sezonunda gol kralı oldu. 2009 yazında Barcelona'ya transfer olan İbrahimoviç, sonraki sezon Milan'a geçti. Milan'ın ekonomik bunalımları nedeniyle transfer listesine koyduğu[kaynak belirtilmeli] İbrahimoviç, 2012 yaz transfer döneminde Fransa ekiplerinden Paris Saint-Germain ile yıllık 14 milyon avroya anlaştı. Milan kulübü, bu transferden 20 milyon € gelir elde etti.

İbrahimoviç Barcelona'ya tarihte en pahalı ikinci futbolcu olarak 69 milyon €'ya transfer oldu. Ayrıca en çok kazanan 8. futbolcu oldu.

2012 yılında, The Guardian'ın En İyi 100 Futbolcu listesi içinde 5. sırada yer aldı. Kariyeri boyunca kazandığı 32 kupa ile dünyanın en çok kupa kazanan futbolcularından birisidir.

Aralık 2014'te İsveçli Dagens Nyheter gazetesi İbrahimovic'i tenisçi Björn Borg'dan sonra en büyük ikinci İsveçli sporcu seçti. Saha dışında İbrahimović, küstah kişiliği ve açık sözlü yorumlarıyla da bilinir.

Zlatan İbrahimoviç Aile yaşamı

İbrahimoviç'in babası Šefik İbrahimoviç 1977'de Bosna-Hersek'ten İsveç'e göç ederken Hırvat Jurka Gravić, ile tanıştı ve evlendiler. Zlatan İbrahimoviç, Rosengård'da büyüdü. Zlatan'ın babası Müslüman, annesi ise Hıristiyandı. Ancak, din konusunda çok sert değillerdi. Sonra İbrahimoviç'e bir çift futbol ayakkabısı aldılar ve Ibrahimovic 6 yaşında futbola başladı ve amatör olarak Malmö BI'ye geçti. Takımı 4-0 gerideyken devre arasında oyuna girdi ve sekiz gol atarak galibiyeti sağladı. Erken yaşlarda Malmö FF'de düzenli olarak forma giymeye başladı. 15 yaşında futbolu bırakarak deniz kıyısında bir rıhtımda çalıştı. Ama teknik direktörü onu futbola devam etmesi için ikna etti. İbrahimoviç liseyi 9. sınıfta bitirdi. Futbol oynamak için üniversiteyi bıraktı.

Zlatan İbrahimoviç Kulüp kariyeri

İbrahimoviç 1996'da Malmö ile ilk kontratını imzaladı ve 1999 sezonunda İsveç'in en yüksek ligi olan Allsvenskan'da oynadı. O sezon ligi 13. bitiren Malmö, ikinci lige düştü, ama sonraki sezon tekrar yükseldi. Arsenal'de antrenmanlara çıktı ama transfer olamadı. Norveç takımı Moss FK onu izledi ve onunla ilgilendiğini açıkladı. 22 Mart 2001'de, Ajax ile Malmö arasında bir anlaşma yapıldı ve Temmuz'da, 7.8 milyon €'ya Ajax'a transfer oldu.

Zlatan İbrahimoviç Millî takım kariyeri

İbrahimoviç, Bosna-Hersek ve Hırvatistan millî takımını seçme hakkı olsa da doğduğu yer olan İsveç'te oynamak istedi.[40] İbrahimoviç İsveç formasıyla çıktığı ilk maçta İsveç, Faroe Adaları ile 0-0 berabere kaldı. 7 Ekim'de 2002 Dünya Kupası elemelerindeki Azerbaycan maçıyla ilk resmî millî maçına çıkmış oldu. İbrahimoviç 2002 FIFA Dünya Kupası'na son 16'da Senegal millî futbol takımına elenen takımın bir parçasıydı.

Euro 2004 İbrahimoviç için bir başlangıç oldu, Bulgaristan maçında penaltıdan bir gol attı ve İtalya'nın katı defansı karşısında iyi bir performans göstererek geç dakikalarda beraberliği sağlayan golü attı. Ancak, Hollanda maçında bir penaltı kaçırdı ve elendiler. 2006 Dünya Kupası'nda aynı şekilde son 16'da Almanya'ya elendiler.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine 6 Eylül 2006'daki Lihtenştayn maçı için çağrıldı, ama maçtan iki gün önce, Christian Wilhelmsson ve Olof Mellberg ile dışarı çıkma yasağını ihlal ederk gece kulübüne gittiler. Oyuncuların hiçbiri alkollü olmamasına rağmen ceza olarak maçlarda oynatılmadılar. Mellberg ve Wilhelmsson bu karara itiraz etmedi ama İbrahimoviç bunun adaletsiz olduğunu düşünerek İzlanda ve İspanya maçlarına çıkmadı. Ayrıca 7 Şubat 2007'deki Mısır maçında da rest çekti, ama bir ay sonra kendi kendine uyguladığı bu duruma son verdi[43] ve 28 Mart'ta yenildikleri Kuzey İrlanda maçında oynadı. 12 Kasım 2007'de, İbrahimoviç 2007 İsveç Altın Top ödülünü aldı ve İsveç'te Yılın futbolcusu seçildi.

İbrahimoviç iki yıl boyunca millî takımda gol atamadı, buna iki yıl sonra Euro 2008'de Yunanistan maçında ve dört gün sonraki İspanya maçında son verdi. Rusya'ya yenilerek grup maçlarında turnuvaya veda ettiler ve Ibrahimovic turnavı 2 golle bitirmiş oldu.

İbrahimoviç 10 Temmuz 2009'daki 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Malta'ya bir gol attı ve 4-0'lık galibiyete katkıda bulundu[48] 5 Eylül 2009'da, Macaristan'a ikinci golünü attı ve 2-1 kazandılar.

Zlatan İbrahimoviç, Euro 2012 elemelerinde kaptan olarak görev yapmıştır.

İbrahimoviç 2013 yılında millî takım forması ile İngiltere'ye attığı gol UEFA'da yılın golü seçilmiş ve FIFA Puskás Ödülünün sahibi olmuştur.[50] 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra millî takımı bırakma kararı almıştır.

Zlatan İbrahimoviç Özel hayatı

İbrahimoviç'in iki öz kardeşi ve üç üvey kardeşi vardır. Helena Seger'le uzun süre birlikte olan Ibrahimovic'in iki çocuğu vardır: Maximilian (d. 22 Eylül 2006) ve Vincent (d. 6 Mart 2008). Yazın Malmö'deki evini ziyaret eden Ibrahimovic, Milano'da yaşamaktadır. İbrahimoviç, 17 yaşında tekvandoda siyah kuşak almıştır. İbrahimoviç İsveççe, Hırvatça, Boşnakça, İngilizce ve İtalyanca'yı akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.

Nike ile sözleşmesi bulunan Ibrahimovic, televizyon reklamlarında da oynamıştır. Giydiği Mercurial kramponlarının çizgilerinde oğullarının adı yazıyor.

İsveç Dil Kurumu'nun Zlatan isminden türettiği Zlatanera kelimesini ülkenin resmi sözlüklerine ekleme kararı aldı. Zlatanera sözlüklerde “Bir yere hükmetmek, hakim olmak, baskın kuvvet” anlamını taşıyacak. İsveç basını dil kurumunun neolojizm felsefesini kullanarak bu kelimeyi türetirken, basın ise “İbracadabra, futbolun Olimpos’u” bu övgüyü hak etmişti ifadelerine yer verdi.

Zlatan Ibrahimovic ayrıca, "Babam Müslüman, annem Katolik. Dövüş sporlarına ilgim her daim olmuştur. Çocukluktan beri bu devam ediyor. Babam sayesinde, o bana öğretti. Peki bir futbolcu neden dövüş sporlarına ilgi duyar? Futbolu daha iyi oynamak için, benziyor çünkü..." ifadelerini kullanmıştır.

2007 yılının sonbaharında, İbrahimoviç, Nike'ın yardımı ile, Rosengård'da bir futbol sahası yaptırmıştır. 2008'de, Nike'ın yardımıyla çocuklar için kulüpler açtırdı

Şubat 2011'de yapılan bir röportajda İbrahimović, boksör Muhammed Ali'nin rol modellerinden biri olduğunu belirtti.

Eylül 2012'de Malmö'de millî takımla birlikte olan İbrahimoviç, isminin kentin "Sporun Ünlüleri Yürüyüşü" ne yazılmasıyla onurlandırıldı.

İsveç Postanesi, Mart 2014'te İbrahimoviç'i içeren beş posta pulu seti yayınladı.[58] İbrahimoviç, EA Sports'un FIFA video oyun serisinde yer aldı ve FIFA 15'te dördüncü en yüksek oyuncu oldu.[59]

11 Ağustos 2014'te İbrahimoviç, zihinsel engelliler için İsveç millî futbol takımını Brezilya'daki INAS Dünya Futbol Şampiyonası'na göndermek için 51.000 ABD Doları ödedi. Takım arkadaşları Johan Elmander, Kim Källström, Andreas Isaksson ve Per Nilsson açık artırma için imzalı formalar bağışladılar.

14 Şubat 2015'te Caen'e karşı oynanan bir lig maçında İbrahimović, dünyanın dört bir yanındaki açlıktan muzdarip 50 kişinin çıkarılabilir dövmeli isimlerini açıklamak için gol attıktan sonra gömleğini çıkardı. Bu girişim Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı uyarınca kıtlık konusundaki farkındalığı arttırmak içindi.

Sosyal medyada aktif olan Zlatan, 40 milyondan fazla Instagram takipçisine sahiptir ve İsveçli biri için en yüksek takipçi sayısıdır.[63] Bağımsız İsveçli film yapım şirketi Auto Images, Şubat 2016'da Zlatan Olmak adlı spor belgeselini yayınladı. Film, Uluslararası Belgesel Film Festivali Amsterdam, Helsinki Belgesel Film Festivali ve Rouen Nordic Film Festivali de dahil olmak üzere birçok film festivalinde gösterildi İbrahimovic Alkol içmemektedir.

8 Ekim 2019'da memleketinde Malmö Stadyumu'nun dışında bir İbrahimović heykeli açıldı. Peter Linde tarafından oluşturulan heykel, 8 fit 9 inç (2.67 m) uzunluğundadır ve yaklaşık 500 kilogram (1.100 lb) ağırlığındadır.

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