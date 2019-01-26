1 yılda 1 milyar TL tasarruf ettirecek proje

Şirketlere ve kurumlara akıllı çözüm teknolojileri sunan Türk mühendislerin ürettiği yazılımlarla Türkiye yılda 1 milyar lira tasarruf edecek.

Türkiye'de katma değerli teknoloji üretimi için 2017 yılının Nisan ayında kurulan akıllı çözüm teknolojileri şirketi Procube Endüstri 4.0 A.Ş., çift yönlü iletişim sağlayan ve 16 farklı emniyet arızasının izlenebildiği akıllı asansör teknolojisi ürünü Protracer 8128 Plus'ı üretti. Procube Endüstri 4.0 A.Ş, bir GSM firmasının sektöre yönelik çıkardığı "asansör paketi" ile verimlilik konusunda öncü olmaya hazırlanıyor.

"Akıllı asansör paketi verimliliğin önünü açacak"

Procube Endüstri 4.0 A.Ş. kurucu ortağı Ömer Sirkeci, "Türkiye'de halen 600 bin kayıtlı asansör var. Her yıl 50 bin asansör ilave oluyor. Yeni çıkan yönetmelikle birlikte artık asansörlerde acil durumlar için çift yönlü iletişim sağlanması zorunlu hale geldi. Biz kurulduğumuz günden bugüne bunun çok ötesinde çözümler üretiyorduk. İlk günden beri gördük ki sadece çift yönlü iletişim değil, hem kamu hem de asansör sektörü, ayrıca da asansörleri kullananların verimliliği ve güvenliği için IoT (nesnelerin interneti) teknolojisinin kullanılması yeni çağın zorunluluğu oldu. Bu sebeple, AR-GE'sini tamamen bizim yaptığımız ürünlerimiz ile bir asansörün 16 farklı emniyet arızasının giderilmesini basit bir telefon hattı ile sağlayabiliyoruz. Ürünlerimizi geliştirmek için çok çalıştık. Bir GSM firması ile bilgi paylaşımında bulunarak, daha hesaplı ve sektör temsilcilerinin kullanımına yönelik bir paketin geliştirilmesine aracılık ettik. Ne mutluyuz ki, dev bir GSM şirketi akıllı asansör teknoloji kullanımının önünü açacak bir adım attı ve asansör paketini çıkardı. Ve bugün gerçek verimlilikten bahsedebiliyoruz" dedi.

"Hedefimiz Türkiye'nin yılda 1 milyar TL tasarruf etmesini sağlamak"

Ömer Sirkeci, "Türkiye'de asansör firmaları herhangi bir arıza oluştuğunda çalışanlarını sahaya göndermek durumunda. Ayrıca bakım süreleri ve müdahale süreçleri ele alındığında inanılmaz bir maliyet ortaya çıkıyor. Halbuki, asansör paketi ile Protracer 8128 Plus ürünü bir araya geldiğinde, bir izleme ekranından oluşan panel aracılığı ile hem asansör firması, hem de asansörü kullanan site yönetimi canlı bir şekilde asansörlerini izleyebilecekler. Hatta, kamu tarafı da bu bilgiler ışığında daha verimli analizler yapabilecek. Procube'u kurarken hedefimiz tüm paydaşlarımızın teknolojinin sağladığı kaldıraç etkisini kullanmalarını sağlamaktı. Bu ürünümüzle bunu başardık. Akıllı asansör teknolojisi ile inanıyoruz ki hem izleme hem de operasyon maliyetlerinin düşürülmesi ile Türkiye yılda 1 Milyar TL tasarruf edebilecek. Böylece, en basit örnekle, Türk mühendislerinin ürettiği yazılımlarla 8 derslikli 250 okul için ekstra kaynak oluşturulacak. Bizim gibi teknoloji firmalarını en mutlu edecek sonuç bu olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA