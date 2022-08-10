​​​​​​​10 - 16 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?​​​​​​​

10 - 16 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda saklama kabı çeşitleri, baharatlıklar, kadın erkek terlik çeşitleri çekmece ve dolap düzenleyicileri, mobilya çeşitleri, beyaz eşya ürünleri, elektrikli scooter, kişisel bakım ürünleri, temel ihtiyaç ve temel gıda malzemeleri yer aldı. Öte yandan kahvaltılık ürünlerden temizlik ürünlerine, küçük ev aletlerinden birçok kategoride ürün çeşitleri yer alıyor. Peki, Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 10 - 16 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu.
10 - 16 AĞUSTOS 2022 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
10 - 16 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki indirimlerden bazıları;
Yuvarlak Saklama Kabı 108×130: 19,95 TL
Yuvarlak Saklama Kabı 108×160: 22,95 TL
Yuvarlak Saklama Kabı 108×190: 24,95 TL
Kulplu Dikdörtgen Saklama Kabı: 59,95 TL
Keramika Kalp Çerezlik: 9,99 TL, Kaşıklı Cam Baharatlık: 14,95 TL
Oval Metal Tepsi: 49,95 TL
Prizma termos ise: 9,95 TL
Kadın Yüksek Taban Çapraz Terlik: 59,95 TL,
Kadın Yüksek Taban Çift Toka Terlik: 59,95 TL
Kadın Yüksek Taban Kemerli Terlik: 59,95 TL
Gezer Erkek Casual Terlik: 34,95 TL, Erkek Çapraz Terlik: 59,95 TL
Erkek Burnu Kapalı Terlik: 59,95 TL
Akordiyon Çekmece-Dolap Düzenleyici :9,99 TL,
Çekmece Düzenleyici: 19,95 TL
4 Bölmeli Çekmece Düzenleyici: 39,95 TL
Kapaklı Organizer Kutu: 24,95 TL
Kırmızı Üçlü Kanape: 1.599 TL
Elis İki Banklı Masa Takımı: 1.299 TL
Kurutma Makinesi: 169,00 TL
Ayaklı Vantilatör: 699,00 TL
Derin Dondurucu: 6.199 TL
Epilasyon cihazı: 299,00 TL
Blender Inox: 499,00 TL
BB Krem: 16,45 TL
Eyeliner: 14,90 TL
Maskara: 22,90 TL
Likit Mat Ruj: 17,90 TL
Oje: 9,95 TL
Molfix Bebebk Bezi: 129,95 TL
Solen Kağıt Havlu: 44,90 TL
Cif Sprey: 19,90 TL
Günlük Süt: 13,90 TL
Makarna sosu: 24,90 TL
Cappy: 8,90 TL
Ülker Saklıköy: 12,90 TL
TikTok fenomeni Caner ve Nejdet evlendi! Utanmadan kırmızı kuşak bağlattı, Müslümanlar ayağa kalktı!
Ayçiçek yağında daha önce böyle indirim yapılmadı! TMO'dan çok ses getirecek büyük indirim hamlesi! 5 LT, 2 LT, 1 LT Ayçiçek yağı fiyatları...
Aşureniz Tarım Kredi Kooperatif Market'ten! Toz şeker, nohut, fasulye ve diğer aşure malzemelerinde büyük indirim!
İPhone 14 bekleyenlere kötü haber! İptal kararı...
Düğmeye basıldı, vatandaş sevinçten havaya uçtu! Iphone 13 Pro Max modelinde çılgın indirim!