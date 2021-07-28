Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 10 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

10 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



17:00

Shakhtar - Kolos

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



19:00

Flora Tallin - Omonia

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Yarı Final

Bilyoner TV

20:00

Sheriff Tiraspol - Kızılyıldız

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final

Bilyoner TV



20:00

Slavia Prag - Ferencvaros

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final

Bilyoner TV



20:00

Helsingborg - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Östersunds - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:30

Shakhtar - Genk

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final

Bilyoner TV



21:00

Ludogorets - Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final

Bilyoner TV



21:00

Midtjylland - PSV

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final

Bilyoner TV



21:00

Monaco - Sparta Prag

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final

Bilyoner TV



21:00

Domzale - Rosenborg

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



21:30

Young Boys - CFR Cluj

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final

Bilyoner TV



21:30

Slovan Bratislava - Lincoln City

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Yarı Final

Bilyoner TV



21:45

Derby Country - Salford

İngiltere Lig Kupası

Bilyoner TV



21:45

Derby County - Salford

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 3



22:00

Benfica - Sparta Prag

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final

Bilyoner TV



22:00

Legia Varşova - Dinamo Zagreb

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final

Bilyoner TV



22:00

Rangers - Malmö

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final

Bilyoner TV



22:00

Bolton - Barnsley

İngiltere Lig Kupası

Bilyoner TV



22:00

Bolton - Barnsley

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 2

