10 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
10 Ağustos 2021 Salı bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 10 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 10 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
10 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
17:00
Shakhtar - Kolos
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
19:00
Flora Tallin - Omonia
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Yarı Final
Bilyoner TV
20:00
Sheriff Tiraspol - Kızılyıldız
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final
Bilyoner TV
20:00
Slavia Prag - Ferencvaros
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final
Bilyoner TV
20:00
Helsingborg - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Östersunds - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:30
Shakhtar - Genk
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final
Bilyoner TV
21:00
Ludogorets - Olympiakos
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final
Bilyoner TV
21:00
Midtjylland - PSV
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final
Bilyoner TV
21:00
Monaco - Sparta Prag
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final
Bilyoner TV
21:00
Domzale - Rosenborg
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
21:30
Young Boys - CFR Cluj
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final
Bilyoner TV
21:30
Slovan Bratislava - Lincoln City
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Yarı Final
Bilyoner TV
21:45
Derby Country - Salford
İngiltere Lig Kupası
Bilyoner TV
21:45
Derby County - Salford
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 3
22:00
Benfica - Sparta Prag
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final
Bilyoner TV
22:00
Legia Varşova - Dinamo Zagreb
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final
Bilyoner TV
22:00
Rangers - Malmö
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yarı Final
Bilyoner TV
22:00
Bolton - Barnsley
İngiltere Lig Kupası
Bilyoner TV
22:00
Bolton - Barnsley
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 2