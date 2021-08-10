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10 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal , Güneşin Kızları ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan dizi Baht Oyunu ekrana geliyor. İşte 10 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

10 Ağustos 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 10 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Küçük Ağa ve Camdaki Kız dizilerinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise romantik komedi konulu Baht Oyunu dizisi izleyicisiyle buluşuyor...

10 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

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