10 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema: İğne İplik TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06.30'da Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Kalk gidelim ile yayına devam ediyor. 11:05'te Tozkoparan İskender ekranlarda olurken, 12:35'te Gönül Dağı ekranlara veriliyor. Akşam ise yabancı sinema "İğne İplik" yayınlanıyor. İşte 10 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 10 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:00 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:35'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Düğün Dernek filmi TRT 1 ekranlarında oluyor.
10 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40 Kalk Gidelim
11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "İğne İplik" (Altyazılı)