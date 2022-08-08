10 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

10 Ağustos 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Vatandaşlar 'Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?' sorularını araştırıyor. İşte 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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10 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

10 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda mutfak araç gereçleri, elektrikli ev aletleri, teknolojik ve dijital ürünler, beyaz eşya setleri, tekstil kıyafetleri, temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri yer aldı. Peki, Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 10 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu.

10 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

10 AĞUSTOS 2022 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

10 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki indirimlerden bazıları;

Tek Kişilik Pike: 79,95 Türk Lirası
Çift Kişilik Pike: 99,95 Türk Lirası
Kadın Şort: 64,95 Türk Lirası
Kadın Kuşaklı Şort: 49,95 Türk Lirası
Erkek Şort: 74,95 Türk Lirası

10 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri: 29,95 Türk Lirası
Kadın Çapraz Bantlı Terlik: 39,95 Türk Lirası
Kadın Terlik: 39,95 Türk Lirası
Kadın Tek Toka Terlik: 59,95 Türk Lirası
İndirim listelerinde efsane fiyatlar sunan iki farklı üründe ise Yumoş Konsantre Yumuşatıcı ve Bahçıvan Tost Peyniri 400 gram yer alıyor.

10 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?​​​​​​​

Tek Kişilik Pike: 79,95 Türk Lirası
Çift Kişilik Pike: 99,95 Türk Lirası
Kadın Şort: 64,95 Türk Lirası
Kadın Kuşaklı Şort: 49,95 Türk Lirası
Erkek Şort: 74,95 Türk Lirası
Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri: 29,95 Türk Lirası
Kadın Çapraz Bantlı Terlik: 39,95 Türk Lirası
Kadın Terlik: 39,95 Türk Lirası
Kadın Tek Toka Terlik: 59,95 Türk Lirası
İndirim listelerinde efsane fiyatlar sunan iki farklı üründe ise Yumoş Konsantre Yumuşatıcı ve Bahçıvan Tost Peyniri 400 gram yer alıyor.

10 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?​​​​​​​

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