10 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?​​​​​​​

10 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda mutfak araç gereçleri, elektrikli ev aletleri, teknolojik ve dijital ürünler, beyaz eşya setleri, tekstil kıyafetleri, temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri yer aldı. Peki, Bu hafta ŞOK'ta neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 10 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu.

10 AĞUSTOS 2022 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

10 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki indirimlerden bazıları;

Tek Kişilik Pike: 79,95 Türk Lirası

Çift Kişilik Pike: 99,95 Türk Lirası

Kadın Şort: 64,95 Türk Lirası

Kadın Kuşaklı Şort: 49,95 Türk Lirası

Erkek Şort: 74,95 Türk Lirası

Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri: 29,95 Türk Lirası

Kadın Çapraz Bantlı Terlik: 39,95 Türk Lirası

Kadın Terlik: 39,95 Türk Lirası

Kadın Tek Toka Terlik: 59,95 Türk Lirası

İndirim listelerinde efsane fiyatlar sunan iki farklı üründe ise Yumoş Konsantre Yumuşatıcı ve Bahçıvan Tost Peyniri 400 gram yer alıyor.

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Tek Kişilik Pike: 79,95 Türk Lirası

Çift Kişilik Pike: 99,95 Türk Lirası

Kadın Şort: 64,95 Türk Lirası

Kadın Kuşaklı Şort: 49,95 Türk Lirası

Erkek Şort: 74,95 Türk Lirası

Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri: 29,95 Türk Lirası

Kadın Çapraz Bantlı Terlik: 39,95 Türk Lirası

Kadın Terlik: 39,95 Türk Lirası

Kadın Tek Toka Terlik: 59,95 Türk Lirası

İndirim listelerinde efsane fiyatlar sunan iki farklı üründe ise Yumoş Konsantre Yumuşatıcı ve Bahçıvan Tost Peyniri 400 gram yer alıyor.

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