  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı!

10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı!

Boğaz'a ulaşmayı hedefleyen düşman kuvvetlerinin geri püskürtüldüğü Anafartalar Zaferi, 105’inci yıl dönümü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve birçok meslek erbabının katılımıyla Conkbayırı’nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Birinci Dünya Savaşı'nda 'Çanakkale Geçilmez' destanının gerçekleştiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi, 105’inci yıl dönümünde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Cem Edip Avcı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Hükümeti adına Avustralya Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Birleşik Krallık'tan Albay Piers Strudwick katıldı. Yapılan porgram Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle sona erdi.

Dün akşam Masterchef'i kim kazandı? Masterchef 9 ağustos kim kazandı?Dün akşam Masterchef'i kim kazandı? Masterchef 9 ağustos kim kazandı?

Bodrum'da ocakta yemeği unutunca evsiz kaldı!Bodrum'da ocakta yemeği unutunca evsiz kaldı!

Aamir Khan son filmi için Niğde'ye geldi!Aamir Khan son filmi için Niğde'ye geldi!

Arabayı sürerken ellerini dezenfekte edecekti! Taklalar atıp metrelerce sürüklendiArabayı sürerken ellerini dezenfekte edecekti! Taklalar atıp metrelerce sürüklendi

 

10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:09
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı!
10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı!
Bodrum'da ocakta yemeği unutunca evsiz kaldı!
Bodrum'da ocakta yemeği unutunca evsiz kaldı!
Arabayı sürerken ellerini dezenfekte edecekti! Taklalar atıp metrelerce sürüklendi
Arabayı sürerken ellerini dezenfekte edecekti! Taklalar atıp metrelerce sürüklendi
Hava durumu 10 - 11 - 12 Ağustos 2020 Yaz yağmurları geliyor!
Hava durumu 10 - 11 - 12 Ağustos 2020 Yaz yağmurları geliyor!
Mardin'de koronavirüs indirimi! Vatandaş kapış kapış aldı
Mardin'de koronavirüs indirimi! Vatandaş kapış kapış aldı
Ahmet Davutoğlu'ndan ideolojik yorum: ''Kendimi sağcı olarak görmedim''
Ahmet Davutoğlu'ndan ideolojik yorum: ''Kendimi sağcı olarak görmedim''
Kocaeli'nde 73 yaşındaki komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı!
Kocaeli'nde 73 yaşındaki komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı!
Abisinin kıskançlığı 8 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü!
Abisinin kıskançlığı 8 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü!
Bursa'daki asker uğurlamasından pes dedirten görüntüler! Koronavirüs yok sayıldı
Bursa'daki asker uğurlamasından pes dedirten görüntüler! Koronavirüs yok sayıldı
Sevdiği kızla kilolarından dolayı evlenemeyince 6 ayda 212 kilo verdi!
Sevdiği kızla kilolarından dolayı evlenemeyince 6 ayda 212 kilo verdi!