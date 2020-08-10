10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı!
Birinci Dünya Savaşı'nda 'Çanakkale Geçilmez' destanının gerçekleştiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi, 105’inci yıl dönümünde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Cem Edip Avcı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Hükümeti adına Avustralya Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Birleşik Krallık'tan Albay Piers Strudwick katıldı. Yapılan porgram Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle sona erdi.
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