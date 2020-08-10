10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı!

Boğaz'a ulaşmayı hedefleyen düşman kuvvetlerinin geri püskürtüldüğü Anafartalar Zaferi, 105’inci yıl dönümü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve birçok meslek erbabının katılımıyla Conkbayırı’nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.