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  3. 10 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

10 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

10.00 Bordo-mavili ekip, Sparta Prag maçının hazırlıklarına devam edecek

10 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

20.00 Beşiktaş - Panathinaikos

FENERBAHÇE

12.30 Fenerbahçe, Sivas'a hareket edecek

14.00 Sarı-lacivertlilerin kentte karşılanması

20.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (Cumhuriyet Kupası)

GALATASARAY

- Fiorentina maçı hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR

10.00 Bordo-mavili ekip, Sparta Prag maçının hazırlıklarına devam edecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- Olympiakos maçı hazırlıkları devam edecek.

BASKETBOL

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

Eskişehirspor - Konyaspor

DHA

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