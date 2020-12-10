İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında, 10 Aralık 2016, Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 44 kişi hayatını kaybetti. Bir süre sonra yapılan açıklamayla, saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.

10 ARALIK 2016'DA NE OLDU?

Beşiktaş ile Bursaspor arasında Cumartesi akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Patlamalardan ilki TSİ 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.

İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.

Hükümet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu açıkladı.

TAK tarafından yapılan açıklamada ise saldırının nedeni PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" olarak belirtildi.

Cumartesi gecesi, saldırılarda 166 kişi yaralandığı açıklandı. İstanbul Valiliğinden Pazar günü yapılan açıklamada ise 155 yaralının tedavisinin sürdüğü, bu kişilerden 19'unun yoğun bakımda olduğu belirtildi. Saldırının ardından en az 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

SALDIRININ ARKA PLANI

Türkiye'de Kürt sorununa çözüm amacıyla 2012 yılında başlayan çözüm süreci ile birlikte TAK saldırılarına ara verdiğini açıkladı. Haziran 2015'te çözüm sürecinin sona ermesi, Hendek operasyonları ve ardından gelen karşılıklı çatışmalar silsilesi nedeniyle Haziran 2015'ten beri PKK tarafından birçok kez saldırı düzenlendi. TAK ise 3 yıl aradan sonra yeni dönem saldırılarının başlangıcı olarak tanımladığı Sabiha Gökçen Havalimanı saldırısını düzenledi. Ayrıca devam eden Suriye İç Savaşı nedeniyle Türkiye ile birlikte birçok ülke Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından hedef alındı.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen eş zamanlı saldırılar, 2016 yılı içerisinde İstanbul'da gerçekleştirilen beşinci bombalı intihar saldırısı oldu. Bundan önce, 12 Ocak 2016'da Sultanahmet Meydanı'nda ve 19 Mart 2016'da İstiklâl Caddesi'nde IŞİD tarafından düzenlenen intihar saldırılarında 16 turist öldü. 7 Haziran 2016'da ise Vezneciler semtinde bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis memuru, 7'si sivil olmak üzere toplam 12 kişi yaşamını yitirdi. TAK saldırının sorumluluğunu üç gün sonra üstlendi. Son olarak 28 Haziran 2016 tarihinde IŞİD tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen intihar saldırısında 45 kişi hayatını kaybetti, 236 kişi yaralandı.

10 ARALIK 2016 BEŞİKTAŞ PATLAMASI

Bombalı saldırılar, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesinde, Vodafone Park stadyumu ve Maçka Demokrasi Parkı olmak üzere iki ayrı noktada meydana geldi.

İlk saldırı; Vodafone Arena yakınındaki Süzer Plaza ile yan yana olan, daha önce "Beleştepe" olarak adlandırılan yerde çevik kuvvet otobüsüne yönelik bombalı araçla düzenlendi. 2016-17 Süper Lig kapsamında Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın sona ermesinin ardından, önce Beşiktaş taraftarları daha sonra Bursaspor taraftarları stattan ayrılarak otobüslerle yola çıktı. Maçın bitiminden yaklaşık bir buçuk saat sonra çevik kuvvet polislerinin toplanma yerinde saat 22:29'da bombalı bir araç el düzeneği ile patlatıldı.

İkinci saldırı, ilk saldırıdan 45 saniye sonra bir canlı bomba saldırganının Maçka Parkı içerisinde polisler tarafından fark edilmesi sonucu üzerindeki patlayıcı maddeleri infilak ettirmesiyle gerçekleştirildi. Her iki saldırı sonucunda 38 polis memuru, 8 sivil ve iki canlı bomba saldırganı hayatını kaybetti, 166 kişi yaralandı.

11 Aralık 2016'da Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir günlük ulusal yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

BEŞİKTAŞ ŞEHİTLERİ TİM 47 | POLİS ŞEHİTLERİMİZ

Saldırının ardından kimliği açıklanan kişilerin bilgileriyse şöyle:

3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak

– Zonguldak Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri

-Kayseri Polis memuru Bora Çelik – Niğde

– Niğde Polis memuru Hüseyin Akyüz – Bursa

– Bursa Polis memuru Mehmet Atıcı - Adana

- Adana Polis memuru Nazif Emre Horoz - Konya

- Konya Polis memuru Yasin İke – Kayseri

– Kayseri Polis memuru Adem Serin – Gaziantep

– Gaziantep Polis memuru Adem Oğuz – Adana

– Adana Polis memuru İlker Uylaş – Hatay

– Hatay Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak

-Zonguldak Polis memuru Okan Doğan – Malatya

– Malatya Polis memuru Ali Aksoy – Manisa

– Manisa Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum

– Çorum Polis memuru Soner İdil – Yozgat

– Yozgat Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun

– Samsun Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa

– Şanlıurfa Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta

– Isparta Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir

– İzmir Polis memuru Metin Düzgün – Konya

– Konya Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya

– Malatya Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya

– Konya Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara

– Ankara Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat

– Yozgat Polis memuru Murat Yılmaz – Muş

– Muş Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir

– Eskişehir Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt

– Bayburt Polis memuru Yakup Çapat – Ankara

– Ankara Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa

Şanlıurfa Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa

Şanlıurfa Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa

Şanlıurfa Sivil – Ahmet Dokuyucu (İETT çalışanı)

(İETT çalışanı) Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)

(Beşiktaş kulüp çalışanı) Sivil – Berkay Akbaş (TIP fakültesi öğrencisi)

(TIP fakültesi öğrencisi) Sivil – Velat Demiroğlu (Minibüs şoförü)

(Minibüs şoförü) Sivil – Görkem Yazıcı (İşletme Bölümü öğrencisi)

(İşletme Bölümü öğrencisi) Sivil – Selin Çelik (Bankacı)

YAYIN YASAĞI

Saldırılar sonrasında Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının yazısı ile geçici yayın yasağı getirildi. RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada "Millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü" ifade edildi. İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nin kararı ile; patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntülere kesinlikle yer verilmemesi kararlaştırıldı.

OLAYIN FAİLLERİ

Saldırıdan bir gün sonra, 11 Aralık 2016'da TAK saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini bir bildiri ile açıkladı. 16 Aralık 2016'da, saldırıları gerçekleştiren iki canlı bomba saldırganından birisinin 20 yaşındaki "Erdal" kod adlı Burak Yavuz olduğu belirlendi. Yavuz'un kimliği, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi'nde yaşayan aile üyelerinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonrası kesinleştiği ifade edildi. Bombalı aracı kullanan saldırganın kimliği ise yapılan araştırmalar sonucunda Mardin Kızıltepe nüfusuna kayıtlı Kadri Kılınç olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ta düzenlenen saldırılar sonrasında 11 ilde yapılan operasyonlarda, Facebook ve Twitter hesaplarından "halkı kin ve nefrete sürüklemek" ve "terör örgütü propagandası" suçlarından gözaltına alındı.

Beşiktaş Belediye Meclisi, saldırıda yaşamını yitirenler anısına patlamanın yaşandığı Beleştepe olarak bilinen yerin adını Şehitler Tepesi olarak değiştirdi.

SALDIRIYA TEPKİLER

SİYASAL PARTİLER

Adalet ve Kalkınma Partisi

Genel Başkan Binali Yıldırım, İstanbul'daki saldırıya ilişkin, "Özellikle ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik, terörle mücadele kapsamında yaptığımız çalışmaların netice verdiği bugünlerde bu saldırı elbette bir anlam taşıyor. Taşıdığı anlam çok açıktır; ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kasteden, artık çaresizlik içerisindeki terör örgütleri, ses getirmek için bütün alçaklıklarını ortaya koyuyorlar. Ne yaparsa yapsınlar bu millet, aziz Türk milleti büyük bir millettir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar, ülkemizin, akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve millî bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmek zorundadır. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak teröre karşı mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, bir kez daha vurguluyorum" dedi.

Halkların Demokratik Partisi

Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Barışı savunmaktan vazgeçmemeliyiz. İstanbul’da Cumartesi akşamı gerçekleşen acımasız katliamı lanetliyor, kınıyorum. Saldırıda yaşamını yitiren bütün insanlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi sunuyor, sabırlar diliyorum. Yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün toplumu, halkımızı şiddet karşıtlığında, barış, kardeşlik, demokrasi ve özgürlük duyguları etrafında umutla bir arada durmaya davet ediyorum. Koşullarımız ne kadar zor olursa olsun kutsallık atfettiğimiz barışı savunmaktan vazgeçmemeli, umutlarımızı yitirmemeliyiz. Bu sıkıntılı dönemi dayanışma ile aşarak ülkeyi düze çıkarmayı başarmalıyız." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu korkunç ve kahredici terör saldırısına karşı millet bir ve beraberdir ve sorumluların bulunup cezalandırılmasını, dökülen kanların yerde bırakılmamasını istemektedir. Unutulmamalıdır ki, terörizm amacına asla ulaşamayacak, Türkiye’nin çözülmesini, bölünmesini, dağılmasını planlayan iç ve dış odaklar mahv ve imha edileceklerdir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. Terör bir insanlık suçudur. Fail ve tarafları ise insan canına kast eden, huzur ve barışa karşı gelen zulmün ve zilletin alçak taşeronlarıdır." dedi.





TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TSK tarafından yapılan yazılı açıklamada "İstanbul Beşiktaş'ta, 10 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 22:30 sularında, alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden kahraman ve fedakâr polislerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin ve Milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği için yurt içi ve yurt dışında tüm teröristlerle kahramanca ve özveriyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri; Jandarma, Polis ve Güvenlik Korucularımızla omuz omuza, milletimizin engin sevgi ve güveninden aldığı büyük güçle, masum insanlara hiçbir zarar vermeden, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesini bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir." denildi.

ALMANYA

Şansölye Angela Merkel, Beşiktaş'taki saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise yaptığı yazılı açıklamada, "Bu terör saldırılarını en sert bir şekilde kınıyor ve Türk ortaklarımızla birlikte yas tutuyoruz. Düşüncelerimiz kurbanlar, onların aileleri ve yakınları ile birlikte..." ifadelerine yer verdi.

ABD

Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, İstanbul'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesini kullandı. Savunma Bakanı Ashton Carter da yaptığı yazılı açıklamada saldırıları kınayarak, ABD'nin, Türkiye ile hem NATO ittifakı kapsamında, hem de DEAŞ'la mücadele koalisyonu çerçevesinde "yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğini" vurguladı.

AZERBAYCAN

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yayımladığı taziye mesajında terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum. Allah rahmet etsin!" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİK KRALLIK

Başbakan Theresa May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefon ile arayarak taziyelerini bildirdi. May, terör saldırıların kendisini şoke ettiğini ve çok üzgün olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Boris Johnson resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim, olaydan etkilenenlerle birliktedir. Birleşik Krallık, terörle mücadelede Türkiye ile çalışmaya bağlı." ifadelerini kullandı.

FRANSA

Cumhurbaşkanı François Hollande, Twitter hesabında paylaştığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Fransa, yaşadığı bu yeni sıkıntı karşısında Türkiye'ye tam destek vermektedir." ifadelerini kullanıldı.

İSRAİL

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin İstanbul'da gerçekleştirilen saldırıları kınayarak, Türk halkına başsağlığı diledi. Rivlin'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri yer alırken, “İsrail Devleti ister İstanbul’da olsun ister Brüksel’de olsun ister Kudüs’te olsun, terörün her türlüsünü kınıyor” denildi. Haftalık olağan kabine toplantısında açıklama yapan Başbakan Binyamin Netanyahu, "İsrail, İstanbul'da düzenlenen terör saldırılarını kınamaktadır ve Türkiye'den de İsrail'de düzenlenen terör saldırılarını kınamasını beklemektedir" ifadelerine yer verdi.

KAZAKİSTAN

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev mesajında, İstanbul’daki terör saldırısını derin üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "Zor günlerde Türkiye ile birlikte uluslararası istikrarın ve güvenliğin sağlanmasında her türlü çabayı göstermeye hazırız." ifadesine yer verdi.

KUZEY KIBRIS

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "Bu kanlı saldırıları planlayıp uygulatanların amaçlarına ulaşamayacaklarına ve Türkiye’nin tüm yaralarını sarıp çağdaş uygarlık yolunda daha da ilerleyeceğine olan inancımla; Kıbrıs Türk halkı adına dayanışmamızı belirtir, şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, sahsınızda tüm Türkiye’ye başsağlığı dilerim" ifaderine yer verdi.

PAKİSTAN

Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, yayımladığı mesajda, İstanbul'da meydana gelen "terör saldırısından duyduğu derin üzüntü ve acıyı" ifade ederek, şehitlerin acılı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Türkiye ve Pakistan'ın "terörle ortak mücadelesini sürdüreceğini" belirten Hüseyin, Pakistan'ın Türk hükümeti ve halkının bu "acı zamanda" yanında olduğunu bildirdi.

RUSYA

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, alçakça ve insanlık dışı saldırıları kararlılıkla kınadığını ifade ederek, faillerin ve azmettiricilerin bunun hesabını ödeyeceklerini vurguladı. Başbakan Dmitri Medvedev, mevkidaşı Binali Yıldırım'a gönderdiği taziye telgrafında, "Bu barbarca saldırının hiçbir meşru yanı olamaz. Suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

YUNANİSTAN

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile arayarak taziyelerini iletti. Başbakan Aleksis Çipras ise Binali Yıldırım'ı arayarak saldırıları kınadığını ifade ederek Yunanistan olarak terörü kaynağı ne olursa olsun lanetlediklerini ve bu bağlamda Türkiye'nin terörle mücadelesine güçlü destek verdiklerini belirtti.