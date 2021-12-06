10 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
10 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 10 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
10 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜN MAÇLARI
İşte 10 Aralık 2021 Cuma bugünün karşılaşmaları hakkında bilgiler...
11:45
Newcastle Jets - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:00
Tunus - Umman
FIFA Arab Cup Çeyrek Final
FIFA Youtube
18:30
Craiova - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
Spartak Trnava - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:00
Altay - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Kocaelispor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Gençlerbirliği - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 2
20:00
Istra 1961 - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Cremonese - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Stal Mielec - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
Jahn Regensburg - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Schalke 04 - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
21:30
Rapid Bükreş - Arges
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Willem II - Cambuur
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
Futbol
22:00
Katar - BAE
FIFA Arab Cup Çeyrek Final
FIFA Youtube
22:00
Nacional Potosi - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
RWDM - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:00
NAC Breda - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
ADO Den Haag - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Eindhoven - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Excelsior - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
FC Emmen - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Volendam - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
De Graafschap - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Oss - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Roda - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
VVV Venlo - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:30
Köln - Augsburg
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:30
Ternana - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Rakow Czestochowa - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
Genoa - Sampdoria
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
Charleroi - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Ayr - Hamilton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
23:00
Nantes - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
23:00
Brentford - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
23:00
Mallorca - Celta Vigo
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Sporting Gijon - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:15
Paços Ferreira - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV