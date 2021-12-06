Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

10 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜN MAÇLARI

İşte 10 Aralık 2021 Cuma bugünün karşılaşmaları hakkında bilgiler...

11:45

Newcastle Jets - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:00

Tunus - Umman

FIFA Arab Cup Çeyrek Final

FIFA Youtube

18:30

Craiova - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:00

Spartak Trnava - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

20:00

Altay - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Kocaelispor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Gençlerbirliği - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT AvazBein Sports Max 2



20:00

Istra 1961 - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Cremonese - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



20:00

Stal Mielec - Termalica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:30

Jahn Regensburg - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



20:30

Schalke 04 - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



21:30

Rapid Bükreş - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Willem II - Cambuur

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

Futbol

22:00

Katar - BAE

FIFA Arab Cup Çeyrek Final

FIFA Youtube



22:00

Nacional Potosi - Oriente Petrolero

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

RWDM - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:00

NAC Breda - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

ADO Den Haag - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Eindhoven - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Excelsior - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

FC Emmen - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Volendam - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

De Graafschap - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Oss - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Roda - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

VVV Venlo - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:30

Köln - Augsburg

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:30

Ternana - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Rakow Czestochowa - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



22:45

Genoa - Sampdoria

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



22:45

Charleroi - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:45

Ayr - Hamilton

İskoçya Championship

Bilyoner TV



23:00

Nantes - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



23:00

Brentford - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus



23:00

Mallorca - Celta Vigo

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



23:00

Sporting Gijon - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:15

Paços Ferreira - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV