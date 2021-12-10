10 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 10 Aralık 2021?
Sevilen diziler ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 10 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 10 Aralık 2021?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 10 Aralık 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte 10 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 10 Aralık 2021? sorularının yanıtları...
10 ARALIK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR? | BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 10 ARALIK 2021?
Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 10 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 10 Aralık 2021? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.
10 ARALIK 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda
10 ARALIK 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
10 ARALIK 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
10 ARALIK 2021 CUMA SHOW YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk11:00 Bir Şansım Olsa
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Aziz
10 ARALIK 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
10 ARALIK 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
10 ARALIK 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00Masumlar Apartmanı
13:00Beni Böyle Sev
16:30Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Kıbrıs Zafere Doğru
23:50Alparslan: Büyük Selçuklu
10 ARALIK 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Geri Dönüşen Sanat
09:50Berceste
10:00Koleksiyoner
10:30Muasır
11:00Anadolu Arkeolojisi
11:30Tarihin Ruhu
12:00Hayat Sanat
12:30Belgesel: Para
13:00Felsefe Söyleşileri Kolaj
14:00Evliya Çelebi
14:45Sessizce
15:00Sinema +
15:45Yeryüzleri
16:00Bir Resim Bir Hikaye
16:30Karar Perdesi
17:30Fotoğraflar
17:45Randevu
18:00Hayat Sanat
18:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:00Karalama Defteri
19:30Anjelika Akbar İle Sesler
20:00Türk Caz Standartları Enstitüsü
20:45Müzelerin Yıldızları
21:00İhmal Edilebilir Nasihatler
22:00Film Önü
22:15Yabancı Sinema: Desierto