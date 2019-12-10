10 Aralık bugün hangi diziler var? |10 Aralık Salı yayın akışı
10 Aralık Salı kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Aralık Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
10 Aralık Salı bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Aralık Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
10 ARALIK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Aralık Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
10 Aralık Salı ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 BENİ BIRAKMA
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
23:45 KİMSE BİLMEZ
10 Aralık Salı KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 YAŞAMAK GÜZEL ŞEY
22.15 YUSUF YUSUF
00:15 LABİRENT
10 Aralık Salı STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 ÇOCUK
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 EN GÜZEL BÖLÜM
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 ÇOCUK
00:15 GÜVERCİN
10 Aralık Salı SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 YENİ GELİN
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 ACI TATLI AŞK
22.15 ACI TATLI AŞK
03:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
10 Aralık Salı FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 KURŞUN
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20:00 KADIN
00.15 FERHAT İLE ŞİRİN
10 Aralık Salı TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 8'de Bugün / Canlı
09:30 Gel Konuşalım / Canlı
13:15 Bugün Düğünümüz Var
14:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 DOYA DOYA
10 Aralık Salı TRT1 Yayın Akışı
06:05 Seksenler
07:10 İncir Ağacı
08:20 Şampiyon
11:30 1'de Bugün
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15:10 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Elimi Bırakma
23.55 AİLELER YARIŞIYOR
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