10 aralık Dünya İnsan Hakları Günü sözleri 2021 | Dünya İnsan Hakları Günü kutlama mesajları resimli, sözlü, uzun, kısa 2021

İnsanı insan yapan kendisine verilen haklardır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edilmesiyle 1948’den bu yana her yıl 10 Aralık'ta kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü, ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bizler de, bu günü sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar için 10 aralık Dünya İnsan Hakları Günü sözleri 2021 | Dünya İnsan Hakları Günü resimli, sözlü, uzun, kısa yazılar 2021 konu başlıklarına yer verdik. İşte detaylar...

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ 2021 | DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ RESİMLİ, SÖZLÜ, UZUN, KISA YAZILAR 2021

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.

Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.

İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.

Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

Kişisel hürriyetler kutsaldır. Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

Bencil bir insan, tek basma kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)

Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. {Lovvel)

Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur.(Albert Einstein)

İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir.(Napolyon)

Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler. (Cenap Şahabettin)

Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. (Fenelon)

Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)

Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin)

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

İnsan Hakları Günü'nde, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 500’den fazla dile çevrilerek, dünyanın en çok çevrilen belgesi unvanına sahip olmuştur.



Dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan Beyanname, evrensel değerler ile tüm halklar ve tüm uluslar için ortak bir başarı standardı belirlemektedir. Her insanın insanlık onuruna eşit değer verir. Beyanname ve Devletlerin ilkelere taahhütleri sayesinde, milyonlarca insanın insanlık onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır. Beyanname taahhütleri henüz tam olarak yerine getirilmemiş olsa da, zaman testine dayandığı gerçeği, eşitlik, adalet ve insanlık onuruna sahip uzun ömürlü değerlerin kalıcı evrenselliğine kanıttır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bizi güçlendirir. Beyannamede yer verilen ilkeler 1948'de olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Her birimiz birbirimizin haklarını savunabiliriz. Günlük yaşantılarımızda, bizi koruyan ve bizi birbirimize yakınlaştıran hakları savunmak ve teşvik etmek için harekete geçebiliriz.