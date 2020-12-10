10 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak?

10 Aralık Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında titizlik takıntıları olan insanların harabe durumdaki evleri kısa sürede temizlemeye çalıştıkları "Temizlik Benin İşim" adlı program yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Mucize Doktor" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Aralık Perşembe FOX TV yayın akışı...

FOX TV 10 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Aşk Yeniden

14.00 Temizlik Benin İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk acısı çeken Nazlı, Ali’nin yeni bir eve taşındığını ve kendini tamamen vakalara verdiğini öğrenir ve unutulduğunu hisseder. Bu sırada Ali’nin bambaşka bir derdi vardır; o da tuhaf, yeni komşusu Ezo’dur ve Ali ondan son derece rahatsızdır. Diğer tarafta yeni cerrahi şefi Ferda ve Ferman kendilerini tekrar bir cerrahi düellonun ortasında bulurlar. Bir vakanın Tanju’nun eski bir hastası olması işleri iyice karıştırır. Zaman süratle daralırken Nazlı, Ali’ye Ferman da Tanju’ya karşı doldukça dolar. Sonunda beklenen yüzleşmeler gerçekleşir. Ama bunların herkes için beklenmeyen sonuçları olacaktır.



MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevilay olayı sosyal medyada bomba gibi patlar ve hem Tanju hem de hastane köşeye sıkışır. Durumu kurtarmak isteyen Tanju, Ferman’a zorlu bir vakayı alması için baskı yapar. Ama Ferman’ın başka planları vardır. Diğer tarafta Nazlı’yla ayrılığın boyutlarını yeni kavrayan Ali depresyondadır. Ama o da kendini Ferman’la tutuştukları garip bir cerrahi düellonun ortasında bulur.