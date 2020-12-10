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10 Aralık hava durumu | Bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji'nin açıklamasına göre sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinde Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülürken hava sıcaklığı yurtta mevsim normallerinde seyredecek.

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10 Aralık 2020 Perşembe 08:53
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